Nouvelle formation sur la rédaction épicène de l'Office québécois de la langue française

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance une nouvelle formation en ligne sur la rédaction épicène, destinée au personnel de l'Administration et des entreprises ainsi qu'à toute personne désireuse de connaître les procédés permettant de produire des écrits inclusifs.

Développée en collaboration avec l'Université TÉLUQ, cette formation en mode asynchrone est accessible gratuitement dans la Vitrine linguistique et sur la plateforme de l'Université TÉLUQ. Les participantes et participants pourront se familiariser à leur rythme avec les principaux procédés de rédaction épicène recommandés par l'Office. La formation contient aussi des exemples et des exercices qui contribuent à la consolidation des connaissances acquises.

Reposant sur des procédés respectant les règles admises en français, la rédaction épicène est une pratique d'écriture qui permet de représenter les femmes et les hommes de façon équilibrée, ou de désigner les personnes indépendamment de leur genre.

Faits saillants

La formation La rédaction épicène : pour des écrits inclusifs a une durée approximative de 90 minutes.

a une durée approximative de 90 minutes. Les principaux procédés préconisés par l'Office font l'objet d'un avis de recommandation en vigueur, publié à la Gazette officielle du Québec le 7 juillet 2018.

le 7 juillet 2018. Des outils complémentaires à cette formation sont accessibles à partir de la page thématique Féminisation et rédaction épicène de la Vitrine linguistique, soit : plus de 50 articles détaillés, regroupés par sujet, avec une multitude d'exemples concrets; des articles portant sur la correspondance, qui contiennent notamment des propositions inclusives; des aide-mémoire infographiques sur : les principaux procédés de la rédaction épicène; la manière de rédiger une lettre inclusive; les appellations de personnes au féminin et au masculin.



Liens connexes

