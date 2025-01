Votez pour votre nom de lieu favori! - Les noms Baie des Convois, Bibliothèque de la Marée-de-Livres et Chemin du Pas-d'Eau (Bas-Saint-Laurent), sont finalistes pour le titre de Toponyme coup de foudre 2025!

QUÉBEC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique 2025. Cette année, les noms Baie des Convois, Bibliothèque de la Marée-de-Livres et Chemin du Pas-d'Eau, qui désignent des lieux de la région du Bas-Saint-Laurent, font partie des toponymes en lice.

La baie des Convois est située à Saint-André-de-Kamouraska, à l'est de l'île nommée Le Pot du Phare. Son nom rappelle d'abord les convois organisés par la marine britannique dans le contexte des guerres napoléoniennes (1799-1815) et de la guerre de 1812 (1812-1815). Des navires marchands se seraient réunis dans les îles du Pot à l'Eau-de-Vie avant d'entreprendre la traversée de l'Atlantique sous escorte. Le nom de cette baie rappelle aussi les convois organisés pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Les navires marchands qui constituaient ces convois passaient également près des îles du Pot à l'Eau-de-Vie avant de traverser l'océan.

La bibliothèque de la Marée-de-Livres se trouve au 560, route de la Montagne, à Notre-Dame-du-Portage. Son nom fait référence à l'emplacement de la municipalité, qui s'est développée le long de la route du Fleuve, à proximité des battures. Il évoque l'importance de la marée dans l'histoire, la culture et le paysage de la municipalité ainsi que dans le quotidien de la population portageoise, des villégiateurs et villégiatrices ainsi que des touristes.

Le chemin du Pas-d'Eau est situé à Saint-Antonin, à proximité d'un ancien canal de contrôle des inondations qui permettait d'endiguer la rivière du Loup lors de débordements. Aujourd'hui, ce canal est le plus souvent à sec, d'où le nom de la voie.

Jusqu'au 4 février, la population peut voter pour son Toponyme coup de foudre. Il lui suffit de choisir l'un des Toponymes coups de cœur, c'est-à-dire l'un des 12 noms de lieux qui se sont distingués parmi ceux officialisés par la Commission au cours de l'année 2024. Le Toponyme coup de foudre du public et celui de la Commission seront dévoilés le 11 février prochain. Des prix de participation seront remis à la suite d'un tirage au sort.

