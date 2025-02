Les noms Lac des Ti-Pics et Parc du Tour-du-Chapeau sont les Toponymes coups de foudre de l'année!

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - À l'approche de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie a le plaisir de révéler le nom de lieu qui a le plus charmé le public, selon les résultats d'un vote. Il s'agit de Lac des Ti-Pics, qui désigne un plan d'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quant à la Commission, elle a choisi le nom Parc du Tour-du-Chapeau, attribué à un parc public de Montréal, en raison de sa relation pertinente avec le lieu qu'il désigne, de son originalité ainsi que de sa capacité à inspirer des idées et à mettre en valeur le patrimoine historique et sportif. Ces deux noms de lieux remportent respectivement les titres de Toponyme coup de foudre du public et de Toponyme coup de foudre de la Commission.

Carte des Toponymes coups de foudre 2025 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le lac des Ti-Pics, d'une superficie d'environ 35,2 ha, est situé dans le territoire non organisé de Mont-Valin. Le nom du lac reprend le surnom donné aux membres du 433e Escadron de l'Aviation royale canadienne, soit Ti-pics. Ceux-ci s'entraînaient dans le secteur où le lac se trouve. Formé en 1943, cet escadron a pour emblème un porc-épic, et son slogan est « Qui s'y frotte, s'y pique! ».

Le parc du Tour-du-Chapeau est situé au centre de la boucle formée par la rue Yvette-Brillon, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. L'expression populaire tour du chapeau est une traduction de l'expression de langue anglaise hat trick et désigne l'exploit de compter trois buts au cours d'une même partie au hockey. Elle a été popularisée au Québec par le chapelier montréalais Henri Henri, qui offrait l'un de ses fameux chapeaux à tout hockeyeur comptant trois buts dans une même partie disputée au forum de Montréal. Le nom du parc fait aussi référence à l'industrie de la chapellerie, mise en valeur par le nom Rue Yvette-Brillon, attribué le 24 février 2020 à la voie qui ceinture le parc. Yvette Brillon (1907-1996), modiste et chapelière montréalaise, est considérée par plusieurs comme étant la plus grande chapelière de l'histoire de la mode au Canada.

