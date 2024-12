Protéger la zone agricole tout en favorisant le développement économique - Le gouvernement du Québec acquiert les terres de Rabaska

LÉVIS, QC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, sont fiers d'annoncer la signature d'une entente avec Rabaska et la Société en commandite Rabaska, qui permet l'acquisition de la totalité de leurs parts, de leurs actions et de leurs actifs pour un montant de 38 millions de dollars.

Cette entente inclut des terrains d'une superficie de plus de 276 hectares situés à Lévis et donnant accès au fleuve Saint-Laurent, qui présentent un important potentiel en matière de développement économique et comprennent des terres agricoles à protéger.

L'entente permet de concrétiser la vision du gouvernement du Québec, qui souhaite faire un usage mixte des terrains afin de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement économique régional, et ce, en collaboration avec la Ville de Lévis. Plus précisément, le gouvernement souhaite réintégrer, de façon permanente, 109 hectares en zone agricole, dont environ 65 étaient demeurés en culture au fil des années. L'entente permet également l'utilisation d'une portion des terrains, d'une superficie d'environ 167,1 hectares, à des fins industrielles.

Au cours des prochains mois, les représentants gouvernementaux collaboreront avec les responsables de la Ville de Lévis afin de coordonner les travaux d'analyse nécessaires pour rendre la partie industrielle du site prête à l'investissement.

« Situé entre le majestueux fleuve Saint-Laurent et l'autoroute 20, ce territoire hautement stratégique revêt un potentiel économique exceptionnel. On pourra y accueillir des investissements industriels d'avenir tout en préservant la vie agricole. Tout le monde y gagne, surtout Lévis et la Chaudière-Appalaches, qui pourront bénéficier dans quelques années d'un site exemplaire où l'agriculture et le développement industriel cohabiteront en harmonie. »

Bernard Drainville député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Après près de quarante ans de tergiversation, c'est fait : notre gouvernement signe une entente pour accueillir des projets industriels d'avenir dans la zone économique métropolitaine de Québec et de Lévis, tout en préservant d'importantes terres agricoles. Avec cet usage mixte des terrains de Rabaska, on se donne les moyens d'assurer le développement industriel et agricole de la région pour les prochaines décennies. C'est comme ça qu'on construit un Québec plus vert, fier et prospère! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Je suis très heureux de la conclusion de cette entente qui, à terme, permettra de réintégrer en zone agricole une partie importante des terrains de Rabaska. Ce sont 109 hectares de terres de bonne qualité qui contribueront ainsi à nourrir les Québécois pour des années à venir. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'acquisition des actifs de Rabaska par notre gouvernement n'aurait pu se faire sans la collaboration des acteurs clés des deux rives. Je remercie donc la Ville de Lévis et l'Administration portuaire de Québec, qui partagent avec nous cette volonté d'améliorer la performance économique de la région, tout en protégeant nos terres agricoles. C'est cet esprit de concertation qui est au cœur même de la réussite de la zone économique métropolitaine de Québec et de Lévis, et j'en suis fier! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Les terrains de Rabaska font partie intégrante d'une zone industrialo-portuaire reconnue par le gouvernement du Québec et sont en partie identifiés au schéma d'aménagement et de développement de la Ville de Lévis depuis 1987 comme secteur propice à accueillir des projets d'envergure.

Le 26 juin 2024, le gouvernement a pris la décision par décret, en vertu de l'article 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), de soustraire à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le dossier n o 442343 concernant la demande d'inclusion à la zone agricole des terrains de Rabaska.

442343 concernant la demande d'inclusion à la zone agricole des terrains de Rabaska. Comme le prévoit ce décret, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a demandé l'avis de la CPTAQ quant à ce dossier en fonction des critères prévus à cette fin dans la LPTAA et des nouvelles informations. La CPTAQ dispose de vingt jours ouvrables pour rendre son avis.

