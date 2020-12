Faits saillants des opérations et de l'application de la loi de l'ASFC 2020

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publié aujourd'hui les faits saillants des opérations et de l'application de la loi, qui démontrent comment l'ASFC a protégé notre santé, sécurité et économie en ces temps difficiles.

L'Agence a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre et appliquer les directives en matière de santé publique, afin de maintenir le commerce et les échanges commerciaux ainsi que d'assurer la sécurité de nos collectivités.

Malgré les défis nouveaux et complexes posés par la pandémie, les agents de l'ASFC ont continué à remplir le mandat de l'Agence en empêchant une quantité importante de drogues, d'armes à feu et d'autres produits de contrebande d'entrer dans nos collectivités.

Les faits saillants en matière d'application de la loi et d'opérations en 2020 couvrent la période du 1er janvier au 31 octobre 2020.

Faits saillants nationaux

Les employés de l'ASFC s'adaptent rapidement aux nouvelles réalités de la gestion des frontières pendant la pandémie

Les employés de l'ASFC ont rapidement adopté et intégré les directives de plus de 30 décrets émis par le gouvernement du Canada pour limiter les voyages et assurer la sécurité des Canadiens pendant la pandémie. L'ASFC a adapté sa démarche en réponse à la pandémie et a travaillé étroitement avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour assurer l'application des mesures frontalières, notamment en accueillant, en juin, 35 agents de contrôle sanitaire supplémentaires de l'ASPC pour travailler aux côtés des agents de l'ASFC dans les ports à fort trafic, en vertu d'un protocole d'entente.

Réaffectation des ressources pour répondre à l'augmentation des envois par messagerie

L'ASFC a réorienté ses ressources en matière de facilitation et de contrôle des services de messagerie afin de s'adapter à une montée en flèche du nombre de cas liés à la COVID-19. Le volume d'envois par messagerie a augmenté de près de 33 % au cours des dix premiers mois de 2020 comparativement à la même période en 2019. Cette augmentation devrait se poursuivre alors que nous entrons dans le mois le plus occupé des achats pour la période des Fêtes.

Un processus sans contact permet de réaliser des économies et d'accélérer le traitement des importations commerciales

En choisissant de remplacer le traitement sur papier par des méthodes « sans contact », l'ASFC a réalisé des économies et a réduit un processus de trois jours à 30 minutes pour le dédouanement des marchandises par les courtiers. Cela a permis de maintenir la solidité des chaînes d'approvisionnement et de pouvoir les rayons des magasins canadiens de marchandises commerciales importées du monde entier.

L'ASFC répond à une forte hausse du nombre de demandes d'information sur les nouvelles mesures frontalières liées à la COVID-19

Le Service d'information sur la frontière (SIF) a traité 629 752 appels par rapport à 355 825 au cours de la même période l'année dernière, soit une augmentation de 77 % du volume d'appels comparativement à 2019. De plus, de janvier à octobre 2020, le SIF a reçu 67 417 courriels en comparaison de 25 320 l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 166 %.

Mises à jour du programme NEXUS et ajout de nouvelles fonctionnalités techniques aux bornes des aéroports

L'ASFC a terminé son initiative de modernisation de NEXUS en octobre en modernisant les bornes dans les aéroports du Canada avec de nouvelles Bornes de vérification faciale NEXUS et portes électroniques modernisées. La nouvelle technologie permettra de faciliter la traversée de la frontière et d'améliorer l'expérience des voyageurs tout en maintenant la sécurité frontalière et en assurant la sécurité des Canadiens.

L'ASFC continue de retrouver des enfants disparus ou enlevés - 24 cette année qui s'ajoutent à près de 2000 enfants au cours des 3 dernières décennies

Depuis janvier, 24 enfants disparus ont été réunis avec leurs parents ou tuteurs légaux. Le programme Nos enfants disparus (NED) est composé de quatre ministères fédéraux, dont l'ASFC, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le ministère de la Justice, et Affaires mondiales Canada (AMC). Fondée en 1986, l'ASFC a réuni 1959 enfants disparus ou enlevés avec leurs parents ou tuteurs légaux.

Assurer la sécurité des Canadiens en interceptant les armes à feu à la frontière

La saisie d'armes et d'armes à feu à la frontière demeure une grande priorité pour l'ASFC. En 2020, les agents des services frontaliers ont empêché plus de 39 000 armes de circuler dans les rues de nos collectivités. Cela représente une augmentation de 135 % par rapport au nombre total d'armes saisies pour l'ensemble de l'année 2019. En outre, 437 armes à feu ont été saisies pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2020.

L'ASFC fournit des conseils aux entreprises pour compenser les répercussions économiques de la COVID-19

Le gouvernement du Canada a pris des mesures immédiates, importantes et décisives pour soutenir les Canadiens et les entreprises confrontés à des difficultés en raison de l'éruption de la COVID-19. L'ASFC a publié des directives sur un certain nombre de mesures temporaires, telles que la prolongation des délais, les sanctions pour déclaration en détail tardive, l'importation de marchandises d'urgence et les changements de système, afin de fournir une aide aux entreprises et aux personnes les plus touchées par les répercussions économiques de la pandémie, par l'intermédiaire du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Faits saillants régionaux

Les opérations régionales de l'ASFC ont connu plusieurs succès en matière d'application de la loi et d'autres réalisations pendant l'année tout en demeurant concentrées sur notre mandat et sur la gestion de la pandémie de la COVID-19.

Région de l'Atlantique

Plus de 3,8 M$ de véhicules volés qui ont été interceptés

Les agents de l'ASFC ont été occupés à intercepter des véhicules volés destinés à l'étranger. Cette année, jusqu'à maintenant, 85 véhicules volés d'une valeur de 3 825 000 $ ont été saisis dans la région de l'Atlantique. Les types de véhicules comprennent des camionnettes, des voitures, des VUS et divers véhicules de luxe. Nos agents travaillent avec le Bureau d'assurance du Canada et la police locale pour identifier et intercepter ces véhicules, puis faire enquête sur ceux-ci.

Région du Québec

Le projet Butane met fin à une opération de contrebande de tabac

Le 25 septembre, des accusations ont été portées, au palais de justice de Longueuil (QUE), contre 13 individus liés à une organisation criminelle à la suite d'une importante enquête sur le tabac de contrebande appelée Projet Butane. Selon les preuves recueillies par l'ASFC au cours de l'enquête, cette organisation a importé 88 chargements de tabac en vrac au Canada entre le 2 septembre 2017 et le 27 mai 2019. Les stratégies de fraude de cette organisation auraient entraîné une perte estimée à 450 M$ en droits et en taxes sur le tabac.

Le travail d'équipe permet d'éviter que 30 M$ d'opium ne se retrouvent dans les rues

Le 17 février, les agents de l'ASFC au port de Montréal (Québec) ont saisi 507 kg d'opium présumé trouvé dans un conteneur maritime en provenance du Pakistan. La drogue, évaluée à environ 30,4 M$, a été retrouvée grâce à des méthodes astucieuses de partage d'information et de ciblage.

Région du Nord de l'Ontario

Les employés contribuent aux efforts de rapatriement

Dans le cadre de notre rôle d'aide au rapatriement des Canadiens de certaines des premières zones de quarantaine liées à la COVID-19, des agents, des surintendants et des chefs de la région du Nord de l'Ontario de l'ASFC se sont portés volontaires pour être déployés à la base des Forces canadiennes de Trenton (ON). Au total, près de 600 passagers et membres d'équipage de quatre vols en provenance de Wuhan, de la province chinoise de Hubei, et du Japon ont atterri et ont été traités à la base des forces aériennes.

Région du Grand Toronto

L'ASFC accélère la mainlevée des envois d'EPI

Au plus fort de la première vague de la pandémie, alors que l'équipement de protection individuelle (EPI) était en grande demande, les agents de l'ASFC dans la RGT ont assuré la mainlevée rapide de ces envois tout en restant vigilants à l'égard de tout produit frauduleux ou de qualité inférieure, qui pourrait être nuisible aux Canadiens. Il s'agissait d'un effort de collaboration entre l'ASFC et de nombreux partenaires et intervenants, tels que l'ASPC, Santé Canada, le ministère de la Défense nationale, les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes, les manutentionnaires au sol et les exploitants d'entrepôts de l'aéroport international Pearson de Toronto (ON) et de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton (ON). Ces efforts combinés ont permis à l'ASFC de faciliter environ 80 000 expéditions d'EPI entre janvier et novembre 2020.

Région du Sud de l'Ontario

Les saisies de tabac sont en forte hausse en 2020

Du 1er janvier au 31 octobre 2020, la quantité totale de tabac saisie dans la région du Sud de l'Ontario (RSO) a augmenté de 313 % par rapport à la même période en 2019 (92 956 kg en 2019 contre 383 497 kg en 2020), ce qui représente une valeur totale de 68,1 M$. Les agents du pont Ambassador à Windsor (ON) ont saisi à eux seuls 282 161 kg de produits du tabac, ce qui représente 74 % du total des saisies de tabac de la région en 2020.

La valeur des stupéfiants saisis double

La valeur des stupéfiants saisis dans le SOR a augmenté de 98 % pour atteindre 64 M$ en 2020 avec un poids combiné de 589 kg par rapport à la même période en 2019. Cela inclut une quantité record de 255 kg de cocaïne, d'une valeur de 31,9 M$, saisis au pont Blue Water à Sarnia (ON) le 8 septembre 2020, et de 117,7 kg de cocaïne, d'une valeur de 14 M$, saisis au pont Queenston à Niagara Falls (ON) le 18 août.

Région des Prairies

Une personne accusée de fraude liée à l'immigration

Après avoir démonté un système d'immigration frauduleux en Saskatchewan, l'ASFC a annoncé, le 21 janvier dernier, que des accusations avaient été portées contre Gurpreet Singh pour sa participation présumée à l'exploitation d'exemptions de permis de travail accordées à certains travailleurs étrangers temporaires. L'ASFC allègue que Singh, 34 ans, s'est fait passer pour un organisme de bienfaisance enregistré en falsifiant des lettres d'offre d'emploi et en les vendant ensuite, à des fins lucratives, à des personnes cherchant à entrer ou à rester au Canada.

La découverte d'une fausse carte d'autobus mène à l'inculpation d'un homme d'Edmonton

Le 26 juin, les agents de l'ASFC à l'aéroport international d'Edmonton ont intercepté plus de 1000 faux laissez-passer d'autobus, d'une valeur totale de plus de 100 000 $, ce qui a permis d'approfondir l'enquête sur l'importateur. Le 7 octobre, la Section régionale des enquêtes criminelles et le Service de police d'Edmonton ont annoncé conjointement des accusations portées contre Yuexuan Wu d'Edmonton, en Alberta.

Région du Pacifique

Des agents du CNC et des installations de conteneurs de Tsawwassen font équipe pour retirer plus de 100 kg de méthamphétamine des rues du Canada

Le 4 février 2020, après avoir reçu des informations du Centre national de ciblage (CNC) de l'ASFC, les agents de l'ASFC aux installations de Tsawwassen (Tsawwassen, C.-B.) ont examiné un conteneur en provenance du Mexique au moyen d'une vaste gamme d'outils et de technologies de détection. Au cours de l'examen, des sacs de cristal blanc ont été découverts, et le laboratoire de l'ASFC a confirmé que les résultats étaient positifs pour de la méthamphétamine. L'ASFC estime la valeur de 106 kg de méthamphétamine à environ 13,5 M$.

Citation

« Travaillant en première ligne, les employés de l'ASFC dans tout le pays ont contribué aux efforts continus de maintien des aliments et des marchandises sur les étagères des magasins. Ils ont également permis l'entrée d'équipements de protection individuelle pour l'industrie des soins de santé et nos familles. Ils ont protégé nos collectivités en limitant la propagation de la COVID-19, tout en continuant à empêcher l'entrée au Canada de personnes et de marchandises inadmissibles. Nous leur sommes très reconnaissants du travail qu'ils ont accompli et qu'ils continuent d'accomplir pour assurer la sécurité des Canadiens pendant cette pandémie mondiale ».

John Ossowski, président, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19 au Canada à tous les points d'entrée internationaux. L'ASPC est chargée d'informer l'ASFC de toute mesure renforcée à mettre en œuvre à la frontière canadienne pour aider à prévenir la propagation de maladies infectieuses graves au Canada .

(ASFC) travaille en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du (ASPC) pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19 au à tous les points d'entrée internationaux. L'ASPC est chargée d'informer l'ASFC de toute mesure renforcée à mettre en œuvre à la frontière canadienne pour aider à prévenir la propagation de maladies infectieuses graves au . Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue des marchandises, y compris des aliments et des fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, l'ASFC travaille avec d'autres partenaires fédéraux pour partager les informations avec les intervenants commerciaux afin de fournir l'assurance que le trafic commercial n'est pas entravé.

Pour obtenir des renseignements sur les mesures et les exigences frontalières en vigueur pendant la COVID-19, visitez le site Web de l'ASFC ou appelez la ligne d'information de l'ASFC (1-800-461-9999) ou encore visitez le site canada.ca/coronavirus.

Les voyageurs sont encouragés à se tenir au courant des questions liées à la COVID-19 en consultant la page Web du gouvernement du Canada sur la COVID-19.

sur la COVID-19. Tous les voyageurs (asymptomatiques et symptomatiques) sont tenus de fournir leurs coordonnées à l'aide du formulaire de collecte d'informations sur les voyageurs (sur papier ou en ligne) ou de l'application mobile ArriveCAN, ou verbalement (mode terrestre seulement) à un agent des services frontaliers, ainsi que de respecter l'exigence de quarantaine ou d'isolement de 14 jours. Toutes les informations recueillies dans le formulaire sont fournies à l'ASPC. L'application mobile est disponible dans les magasins Apple App et Google Play.

Produits reliés

Liens connexes

https://twitter.com/frontierecan

https://www.facebook.com/FrontiereCan/

https://www.instagram.com/frontierecan/

https://www.youtube.com/user/FrontiereCan

https://www.linkedin.com/company/cbsa-asfc

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Pour de l'information sur les médias ou pour organiser une entrevue : ASFC - Relations avec les médias, Téléphones : 613-957-6500 ou 1-877-761-5945, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/