Protéger et promouvoir notre culture : le gouvernement de Christine Fréchette dévoile une stratégie pour l'avenir de l'audiovisuel

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, présentent aujourd'hui la Stratégie québécoise de l'audiovisuel 2026-2031 : faire battre le cœur du Québec sur nos écrans.

Cette stratégie ambitieuse s'inscrit dans une volonté claire de la première ministre : renforcer notre identité nationale et nous assurer que les histoires québécoises occupent pleinement l'espace numérique et audiovisuel, ici comme à l'international. À cette fin, le gouvernement investira 609,6 M$ au cours des 5 prochaines années.

Dans un contexte de transformation numérique rapide et de forte concentration des plateformes étrangères, le Québec réaffirme sa détermination à protéger et à promouvoir sa culture unique. L'industrie audiovisuelle doit évoluer pour demeurer un pilier de notre économie et un vecteur central de la vitalité du français et de l'identité québécoise.

La Stratégie prévoit notamment d'accroître la capacité de produire des œuvres originales, d'investir davantage en valeur de production pour hausser la qualité des œuvres et de soutenir plus activement la création, les scénaristes indépendants ainsi que l'expérimentation. Elle accorde également une place explicite aux créateurs de contenus numériques pour leur permettre de produire davantage de contenus adaptés aux nouvelles plateformes.

La Stratégie vise enfin à rendre le contenu québécois plus accessible en augmentant sa présence sur les différentes plateformes, tout en renforçant sa promotion auprès du public. Elle explore des avenues pour mieux soutenir les nouveaux vecteurs de diffusion et élargir la portée des œuvres québécoises dans l'écosystème médiatique contemporain.

Cette vision affirme ainsi une approche résolument axée sur la souveraineté culturelle, en s'appuyant sur des institutions clés comme Télé-Québec et la Société de développement des entreprises culturelles, dont le rôle sera consolidé comme piliers de la création et de la diffusion québécoises.

Le Québec se donne les moyens d'assurer la pérennité et la compétitivité de son industrie audiovisuelle, tout en renforçant durablement la présence et le rayonnement de sa culture dans l'espace numérique mondial.

Citations

« Avec cet investissement de près de 610 M$, notre gouvernement pose un geste fort pour l'avenir de la culture québécoise. Face aux grands bouleversements numériques, nous choisissons d'agir pour mieux protéger et mieux faire rayonner les œuvres et les artistes d'ici. Parce que notre culture est au cœur de notre identité nationale, nous avons le devoir de la transmettre aux prochaines générations du Québec. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Le secteur audiovisuel québécois est soumis à de fortes turbulences qui affectent l'ensemble de son écosystème. La montée en puissance des plateformes numériques étrangères et la transformation des habitudes de consommation bouleversent profondément notre capacité à produire, à diffuser et à faire rayonner des œuvres qui nous ressemblent. Il était impératif d'agir. Aujourd'hui, notre gouvernement passe à l'action en mettant sur pied la toute première Stratégie québécoise de l'audiovisuel en 30 ans, un geste fort pour accompagner notre industrie dans sa transformation et assurer sa pérennité. Cette Stratégie s'ajoute à notre loi sur la découvrabilité des œuvres francophones pour nous permettre de faire battre le cœur du Québec sur nos écrans. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Les mesures de la Stratégie québécoise de l'audiovisuel 2026-2031 : faire battre le cœur du Québec sur nos écrans se déclinent autour de 4 axes d'intervention : Une identité affirmée, des publics engagés; Être là où les publics se trouvent; Une présence forte ici et ailleurs; Un écosystème solide, moderne et mobilisé.

se déclinent autour de 4 axes d'intervention : La première phase de mise en œuvre de la Stratégie (2026-2028) permettra de renforcer l'offre audiovisuelle et de préparer l'avenir, tandis que la seconde phase (2028-2031) vise à pérenniser et à consolider les interventions.

La Stratégie permet aussi de donner suite à des recommandations formulées par le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec en septembre 2025. Rappelons que ce Groupe a été mandaté par le ministre en juin 2024 afin d'analyser et de réviser le système de financement et le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle ainsi que d'identifier les procédures, les programmes, les règlements et les lois à modifier ou à instaurer pour mieux soutenir ce secteur en pleine transformation.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]