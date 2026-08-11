Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 12 août 2026

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 12 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30 Lieu : Rencontre virtuelle

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]