Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 12 août 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
11 août, 2026, 17:17 ET
QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 12 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Conseil des ministres
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Heure :
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12 h 30
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Lieu :
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Rencontre virtuelle
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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