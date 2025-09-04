MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce que son dossier de demande de permis requis pour la réalisation des travaux en eau, dans le cadre du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, a été officiellement déposé et reconnu complet par le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO).

La réception de cette confirmation marque une étape déterminante dans l'avancement du projet. L'APM s'attend désormais à recevoir une réponse officielle des autorités fédérales dans les prochaines semaines, selon les délais réglementaires existants.

Ce dépôt s'inscrit dans la continuité d'un processus rigoureux d'évaluation environnementale mené par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), qui a abouti à une déclaration de décision favorable en 2021, suivie en 2024 du lancement des demandes de permis nécessaires pour les travaux en eau. Entre 2022 et 2024, 10 études ont été réalisées pour le projet de compensation de l'habitat d'alimentation du chevalier cuivré. À terme, l'habitat d'alimentation aquatique, appelé herbier, sera plus grand. De plus, les plantations d'herbiers sont prévues avant les travaux en eau.

« Cette étape témoigne de la rigueur de notre démarche et du travail collaboratif mené depuis plusieurs années avec les autorités gouvernementales, les Premières Nations et les parties prenantes concernées », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM. « Nous poursuivons le projet avec transparence et dans le respect des plus hauts standards environnementaux. »

Des mesures de compensation environnementale

Consciente de l'importance d'assurer la préservation et la valorisation des écosystèmes du fleuve, l'APM a intégré à son projet un ensemble de mesures de compensation visant à minimiser les impacts des travaux en eau.

Parmi celles-ci :

L'aménagement de digues et brise-lame pour la plantation d'herbier pour le chevalier cuivré à l'île aux Bœufs

La création de 27,7 hectares d'habitat de poissons et d'oiseaux aquatiques dans le secteur des îles de Boucherville favorisant le frai, l'alimentation et l'abri des espèces de poissons, en place depuis 2012

favorisant le frai, l'alimentation et l'abri des espèces de poissons, en place depuis 2012 L'aménagement de milieux humides sur sa propriété à Contrecœur

La plantation de 40 000 arbres et arbustes dont 22 000 plantés en 2024 à Contrecœur

L'aménagement d'habitats fauniques pour les hirondelles de rivage ( 2019 et 2021) et chauves-souris (2021)

chauves-souris (2021) Des projets de verdissement et de mise en valeur écologique en partenariat avec les communautés locales

Un suivi scientifique rigoureux des résultats des mesures implantées

Ces actions s'ajoutent aux engagements pris par l'APM en matière de développement durable et d'encadrement environnemental des activités portuaires.

Un projet stratégique pour le commerce canadien

L'expansion du Port de Montréal à Contrecœur constitue un projet d'infrastructure essentiel pour le commerce du Canada. Situé au cœur du corridor Saint-Laurent-Grands Lacs, il permettra de répondre à la croissance à long terme des échanges internationaux et de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, tout en soutenant la compétitivité des entreprises d'ici, qui pourront développer de nouveaux marchés sans devoir passer par les États-Unis.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. Les travaux de construction, qui généreront environ 8000 emplois, incluront notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

