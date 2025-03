Programme Innovation Bois - Le gouvernement du Québec réaffirme son soutien à la filière forestière du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-BLEUE, QC, le 14 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, un soutien financier maximal de 1 442 626 $ au Groupe NBG inc. Ce soutien s'ajoute aux subventions de plus de 4,9 M$ investies dans la région depuis novembre 2022.

Le projet du Groupe NBG est d'acquérir des équipements innovants afin d'automatiser et d'améliorer la production de produits finis de bois en seconde transformation et d'optimiser la récupération liée à la transformation primaire. Il consolidera ainsi les 45 emplois. De plus, le projet permettra d'éliminer certaines opérations effectuées manuellement, ce qui contribuera, entre autres effets, à l'amélioration des conditions de travail et de la productivité.

Pour l'ensemble du Québec, ce sont plus de 69 M$, depuis novembre 2022, qui ont été investis pour soutenir 39 projets d'innovation pour la transformation de produits forestiers dans le cadre du Programme Innovation Bois.

Ces investissements réalisés dans des projets de construction ou de transformation d'usines, de diversification de la production ainsi que de robotisation et d'automatisation des procédés pour pallier la rareté de la main-d'œuvre ou augmenter la productivité des entreprises agissent comme un levier supplémentaire permettant d'assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

« Le secteur forestier québécois fait face à de nombreux défis ces jours-ci. Dans le contexte géopolitique actuel, avec les menaces de tarifs par notre voisin du Sud, ma priorité est de protéger les communautés qui comptent sur l'industrie forestière pour générer de l'activité économique et offrir de bons emplois. Cette annonce est en parfaite cohérence avec cet objectif. C'est une manière sûre de faire en sorte que l'industrie continue de se développer et qu'elle demeure compétitive. Je félicite le Groupe NBG pour son innovation et son ambition. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'industrie forestière constitue un pilier important de l'économie québécoise, et spécifiquement pour notre circonscription. Il est essentiel de soutenir les entreprises comme le Groupe NBG dans leurs efforts de modernisation. Face aux nombreux défis que vivent les communautés forestières du Bas-Saint-Laurent et de l'ensemble du Québec, je suis heureuse de constater que les mesures concrètes mises en place par notre gouvernement leur sont bénéfiques. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Groupe NBG remercie le gouvernement du Québec de sa confiance et de l'attribution de cette aide financière; elle signifie pour nous la reconnaissance de nos efforts en innovation et en optimisation des produits finis de bois. Ce projet important fait partie de nos améliorations continuelles depuis 2003 et contribue aux succès et à la stabilité de notre entreprise, à la pérennité des emplois et aux bien-être de nos employés. »

Gordon Bowser, directeur général, Groupe NBG inc.

Groupe NBG est implanté à Rivière-Bleue depuis 2003 et est constitué d'un partenariat entre le Groupement forestier de Témiscouata, Bégin & Bégin, le Groupement forestier Grand-Portage et Cascades. L'entreprise compte 45 employés et employées et est spécialisée dans les produits de sciage de tremble pour des applications d'apparence, d'industrie ou de transport.

Le Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été lancé en 2016. Il est destiné aux entreprises ou aux centres de recherche, d'enseignement ou de transfert de connaissances qui travaillent dans le domaine de l'industrie des produits forestiers, utilisent les produits de cette industrie ou travaillent dans le domaine de l'industrie de la fabrication des équipements forestiers.

De 2016 au 31 janvier 2025, 299 projets ont été soutenus par les deux volets du Programme, soit le volet 1 - Innovation et le volet 2 - Bois de qualité inférieure, pour un montant de près de 224,6 M$ en subventions. Ces projets ont généré près de 1,35 G$ en investissements totaux, créé 1 400 emplois et consolidé plus de 14 000 autres. Dans le Bas-Saint-Laurent seulement, ce sont des investissements de près de 25 M$ qui ont été octroyés pour soutenir différents projets.

Les fonds alloués au Programme sont maintenant tous engagés. Pour rester informé d'une éventuelle disponibilité budgétaire permettant le dépôt de nouveaux projets, il est cependant possible de remplir le formulaire « Avis d'intention », accessible sur la page Web du Programme et de le soumettre à l'adresse courriel indiquée dans cette page.

