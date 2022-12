Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec invite le milieu municipal à préparer ses projets!

QUÉBEC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que de nouveaux appels de projets se tiendront dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), pour les volets Aménagements résilients et Relocalisation.

Les municipalités sont invitées à préparer leurs demandes en vue de ces appels prévus en mars et en septembre 2023. Rappelons que les deux volets du PRAFI représentent un investissement de 345 millions de dollars pour accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux risques d'inondation :

Le volet Aménagements résilients soutient notamment des études ou des projets qui visent à mettre en place des installations et des infrastructures appuyant la gestion durable des eaux de pluie et de ruissellement, la création d'espaces de liberté des cours d'eau et de milieux humides, ainsi que la réduction des risques liés aux inondations causées par les glaces.





Le volet Relocalisation soutient les organismes admissibles dans la réalisation de plans de relocalisation et d'activités de sensibilisation et d'information, ainsi que pour la relocalisation, l'immunisation ou la reconstruction de bâtiments patrimoniaux ou publics, à vocation municipale ou communautaire, situés en zone à risque élevé d'inondation.

« C'est pour moi une grande fierté d'encourager de nouveau le milieu municipal à soumettre des demandes d'aide financière dans le cadre du PRAFI. Avec les 345 millions de dollars consentis, nous souhaitons soutenir le plus grand nombre de municipalités possible pour qu'elles puissent mettre en œuvre des projets novateurs qui permettront d'adapter leur territoire et leurs infrastructures à la réalité des inondations, dans le but de réduire les risques. Notre gouvernement sait que certains secteurs sont particulièrement touchés et agit pour apporter une aide concrète, d'une part par la réparation des dégâts déjà causés et, d'autre part, par la prévention d'éventuelles catastrophes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les inondations peuvent avoir des conséquences énormes et destructrices sur nos milieux de vie. Par le biais du PRAFI, le gouvernement du Québec soutient les organismes municipaux des régions les plus à risque dans la mise en place de solutions innovantes à l'échelle des bassins versants. Je suis ravie que nous puissions continuer à travailler en ce sens grâce à de nouveaux appels de projets! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec les changements climatiques, les risques d'inondation pourraient être plus fréquents. C'est pourquoi je salue le travail du PRAFI, qui outille les communautés afin de les rendre plus résilientes face aux répercussions possibles des inondations. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

