Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec annonce de nouveaux appels à projets

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que deux nouveaux appels de projets sont lancés dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI). Les municipalités sont invitées à préparer et à déposer leurs demandes du 1er novembre au 15 décembre 2023 et du 1er avril au 15 mai 2024.

Ces appels de projets se tiendront pour les volets Aménagements résilients et Résilience des communautés et relocalisation du PRAFI, dans le cadre duquel est réservée une enveloppe de 345 millions de dollars pour accroître la sécurité des personnes et la protection des biens face aux inondations dans les milieux bâtis.

Le volet Aménagements résilients soutient notamment des études d'élaboration et de conception de solutions. Il cible aussi des projets qui visent à mettre en place des aménagements et des infrastructures appuyant la gestion durable des eaux de pluie et de ruissellement, la restauration de milieux humides et hydriques, de même que la réduction des risques liés à la mobilité des cours d'eau, à l'expansion naturelle d'un lac ou d'un cours d'eau, ou aux inondations causées par les glaces.

Le volet Résilience des communautés et relocalisation soutient les organismes admissibles dans la réalisation de plans de résilience des communautés et d'activités de sensibilisation et d'information. Ce volet appuie également la relocalisation, l'immunisation ou la reconstruction de bâtiments patrimoniaux ou publics, à vocation municipale ou communautaire, situés en zone à risque élevé d'inondation.

Citations :

« Avec le PRAFI, notre gouvernement arrive en amont et en renfort pour soutenir des projets qui permettent de mieux adapter nos milieux de vie et de les rendre plus résilients face aux inondations. Déjà, avec les appels précédents, nous avons pu aller de l'avant avec des aides concrètes pour la mise en place de projets porteurs. Notre gouvernement sait que certains secteurs sont particulièrement touchés et agit pour apporter une aide significative aux municipalités qui veulent mettre en œuvre des solutions innovantes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« On l'a vu encore au printemps et à l'été derniers : les inondations ont parfois des conséquences énormes et destructrices sur nos milieux de vie. Comme gouvernement, nous nous devons d'être là pour les organismes municipaux dans les secteurs les plus à risque afin de mettre en place des initiatives à l'échelle des bassins versants. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse continuer à travailler en ce sens grâce aux nouveaux appels de projets que nous annonçons! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'adaptation aux changements climatiques est nécessaire, notamment pour faire face aux inondations qui sont plus fréquentes et qui causent des dommages importants. Nous souhaitons mobiliser les communautés et les outiller afin de les rendre plus résilientes. Cette adaptation climatique passe entre autres par la mise en place de solutions innovantes et durables, appuyées dans le cadre du PRAFI. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Flore Bouchon, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, 514 264-1202; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 803-2351; Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 418 521-3875; Relations avec les médias: Ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], 418 521-3991