Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 14 M$ à Thetford Mines

THETFORD MINES, QC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, étaient présentes aujourd'hui à Thetford Mines pour annoncer qu'une somme de 14 263 839 $ a été accordée à la Ville pour aménager le bassin de rétention Saint-Noël.

Le projet consiste à construire un bassin de rétention d'eaux usées d'un volume de 8 500 mètres cubes dans le parc Saint-Noël afin de contrôler les déversements d'eaux usées dans l'environnement lors des fortes pluies. Il est également prévu d'effectuer des travaux connexes permettant de brancher le réseau existant au nouveau bassin.

Citations :

« Notre gouvernement est à l'écoute des municipalités et pose des gestes concrets pour les aider à assumer les coûts, souvent élevés, liés aux projets d'infrastructures d'eau. Le projet de bassin de rétention Saint-Noël est très important sur les plans de l'environnement et de la sécurité. On se devait d'agir pour réduire les débordements dans la rivière Bécancour, qui surviennent particulièrement lors d'épisodes de fortes pluies. Je salue l'engagement de la Ville dans cette initiative d'envergure! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce projet était très attendu à Thetford Mines. Il permettra de réduire les débordements dans la rivière Bécancour et, ainsi, de favoriser la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Je suis heureuse de le voir se concrétiser! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Prévenir les débordements d'eaux usées dans la rivière Bécancour est un enjeu important pour la Ville de Thetford Mines, mais les travaux nécessaires pour y arriver représentent des investissements majeurs. Aujourd'hui, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, nous pouvons faire un pas de plus vers la mise aux normes de nos installations d'assainissement. »

Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRIMEAU 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH déploie la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

