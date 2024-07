Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,7 M$ à Brownsburg-Chatham

BROWNSBURG-CHATHAM, QC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 742 810 $ issue du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Ville de Brownsburg-Chatham pour la construction d'une caserne de pompiers qui sera située au 541, rue des Érables.

Sur la photo : Jean-François Brunet, directeur général de la Ville de Brownsburg-Chatham, Agnès Grondin, députée d’Argenteuil, Kévin Maurice, maire, et Jason Neil, directeur du Service sécurité incendie et sécurité civile. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le nouveau bâtiment, d'une superficie approximative de 835 mètres carrés, comprendra un garage avec huit portes, une salle de décontamination avec douches, un atelier pour la réparation et l'entretien des appareils de protection, des locaux à vocation administrative ainsi que des espaces de vie pour le personnel, comme une salle à manger, des dortoirs et une salle d'entraînement. Le projet prévoit également l'aménagement extérieur du site, y compris du stationnement.

Citations :

« Notre gouvernement appuie fièrement les municipalités qui investissent dans leurs infrastructures collectives. Les projets soutenus par le PRACIM ont des retombées positives directes sur nos milieux de vie et je m'en réjouis! Cette aide financière de plus de 4,7 millions de dollars contribuera à la réalisation de travaux nécessaires au maintien du service de sécurité incendie de Brownsburg-Chatham. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Chaque somme investie pour bonifier la qualité de vie et assurer la sécurité de la communauté est précieuse. Je suis ravie de voir la Ville de Brownsburg-Chatham saisir les possibilités de collaboration avec le gouvernement pour améliorer ses services à la population et offrir à son équipe municipale des infrastructures modernes. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Ce projet représente un élément fondamental de l'orientation stratégique de la Ville de Brownsburg-Chatham. Nous sommes profondément reconnaissants de la collaboration de la députée et de son équipe, et nous considérons comme un véritable privilège le fait de pouvoir compter sur de tels partenaires, engagés dans la croissance de notre ville et la protection de notre communauté. »

Kévin Maurice, maire de Brownsburg-Chatham

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected], Evelyne Bergeron, Conseillère politique, Bureau de la députée d'Argenteuil, 450 562-0785, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746