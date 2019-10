Profitez du tout premier Vendredi fou canadien de VIA Rail!

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'été vous manque déjà? Pourtant, le meilleur est à venir, avec les offres du Vendredi fou canadien de VIA Rail Canada (VIA Rail), une grande première à ne pas manquer! Que vous souhaitiez visiter vos proches, vous gâter pendant les Fêtes ou encore partir à l'aventure à bord du Canadien, de l'Océan ou de l'un de nos trains régionaux, vous y trouverez votre compte. Alors, choisissez une expérience de voyage sécuritaire, facile, durable et agréable, et économisez gros.

Les offres suivantes seront en vigueur du 10 au 14 octobre 2019:

40 % de rabais en classe Voiture-lits Plus à bord du Canadien

30 % de rabais en classe Affaires dans le corridor Québec - Windsor

25 % de rabais en classe Économie à bord de tous les trains régionaux

25 % de rabais en classe Économie à bord du Canadien

25 % de rabais en classe Voiture-lits Plus à bord du train Winnipeg - Churchill

- 25 % de rabais en classes Économie et Voiture-lits Plus à bord de l' Océan

15 % de rabais en classe Économie dans le corridor Québec - Windsor

8 crédits-voyages pour le prix de 6 à l'achat d'une carte Jeunes

8 crédits-voyages pour le prix de 6 à l'achat d'une carte Loisirs

8 crédits-voyages pour le prix de 6, ou 16 pour le prix de 12, à l'achat d'une carte Canada

Découvrez nos routes

La voie de l'Ouest - Ça n'a rien d'un mythe : l'Ouest canadien est bel et bien magnifique! Montez à bord du Canadien et faites un voyage mémorable à travers les Prairies et les Rocheuses. Réservez une cabine avec une toilette privée et venez découvrir pourquoi nombreux sont ceux qui voient ce trajet comme « le voyage d'une vie ».

Les routes aventures - Découvrez les trésors cachés de notre pays en explorant ses contrées méconnues. Au programme : nature sauvage magnifique et paysages époustouflants!

La voie des Maritimes - Laissez-vous charmer par la beauté de l'Est canadien. Dans les Maritimes, une région sans pareil, vous aurez plus d'une occasion de déguster un succulent repas fait de produits locaux choisis avec soin.

Ontario et Québec - Faites escale entre les grandes villes du Corridor et profitez d'un voyage aussi relaxant que productif grâce au Wi-Fi gratuit, aux sièges spacieux et au système de divertissement à bord.

Dates de voyage à mettre au calendrier!

Classe Voiture-lits Plus à bord du Canadien : entre le 1 er novembre 2019 et le 14 avril 2020

: entre le 1 novembre le 14 avril 2020 Classe Affaires : entre 19 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 (aller-retour obligatoire)

le 4 janvier 2020 (aller-retour obligatoire) Classe Économie à bord de tous les trains régionaux : entre le 17 octobre 2019 et le 30 avril 2020

le 30 avril 2020 Classe Économie à bord du Canadien : entre le 1 er novembre 2019 et le 14 avril 2020

: entre le 1 novembre le 14 avril 2020 Classe Voiture-lits Plus à bord du train Winnipeg - Churchill : entre le 17 novembre 2019 et le 19 janvier 2020

- : entre le 17 novembre le 19 janvier 2020 Classes Économie et Voiture-lits Plus à bord de l' Océan : entre le 17 octobre 2019 et le 19 janvier 2020

: entre le 17 octobre le 19 janvier 2020 Classe Économie pour le corridor Québec - Windsor : entre le 17 octobre et le 15 décembre 2019

Des souvenirs inoubliables en quelques clics : faites vite, parce que ces offres ne durent que quelques jours…

*Certaines conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, visitez notre site Web.

