OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Produire votre déclaration de revenus ne devrait pas être difficile. Nous vous encourageons à produire votre déclaration par voie électronique afin de faciliter le plus possible son traitement. Il s'agit également d'atténuer les répercussions sur la production ainsi que les retards qui pourraient être causés par la COVID-19. L'Agence du revenu du Canada a des outils en ligne pour vous aider.

Veuillez noter que certaines personnes ont peut-être reçu un avis les informant que leur ID utilisateur et leur mot de passe de l'Agence ont été révoqués. Cette mesure a été prise à titre préventif et les personnes concernées recevront des renseignements sur la manière de rétablir l'accès à leur compte.

Vérifiez et mettez à jour vos renseignements personnels - Vous pouvez facilement mettre à jour vos renseignements personnels au moyen du service Mon dossier ou de l'application Web MonARC. Si vous déménagez ou changez votre état civil, il est facile de nous en aviser.

Assurez-vous que vos renseignements fiscaux sont à jour afin de vous protéger contre la fraude et les arnaques. À titre de mesure de sécurité supplémentaire, vous devez toujours utiliser un mot de passe unique.

En plus de mettre à jour vos renseignements, vous pouvez également consulter :

ce que vous devez à l'Agence;

vos plafonds de cotisations à un CELI et à un REER;

vos renseignements personnalisés sur les prestations et crédits;

l'état de votre déclaration;

vos avis de cotisation (ADC) ou de nouvelle cotisation.

Si vous vous êtes inscrit à Mon dossier pour demander des prestations liées à la COVID-19, nous vous encourageons à inscrire le code de sécurité que vous avez reçu par la poste qui vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de Mon dossier.

Envoyez votre déclaration par voie électronique à l'Agence - En raison d'éventuels retards de la poste qui pourraient survenir en raison de la COVID-19, nous vous encourageons fortement à produire votre déclaration en ligne cette année par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI), au moyen d'un logiciel homologué d'IMPÔTNET, ou en utilisant les services d'un déclarant par voie électronique qui possède l'homologation nécessaire pour utiliser notre service de la TED. Si vous choisissez de produire votre déclaration par voie électronique par vous-même, il existe plusieurs logiciels qui pourraient répondre à vos besoins, dont certains sont gratuits.

Si vous avez choisi de produire votre déclaration par voie électronique au moyen d'IMPÔTNET, on vous demandera d'entrer un code d'accès alphanumérique à huit caractères avant de produire votre déclaration. Ce code unique se trouve dans le coin supérieur droit de la première page de votre avis de cotisation. Bien que ce code d'accès ne soit pas obligatoire, si vous ne l'entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus de 2020 au moment de confirmer votre identité auprès de l'Agence. Vous devrez utiliser d'autres renseignements pour les besoins de l'authentification.

Modifiez votre déclaration de l'année en cours ou d'une année antérieure - Si vous avez produit votre déclaration par voie électronique et que vous devez modifier votre déclaration de revenus, le service ReTRANSMETTRE peut vous aider à le faire. À l'aide du logiciel avec lequel vous avez produit votre déclaration, le service ReTRANSMETTRE vous permet de transmettre à l'ARC des modifications de vos quatre dernières déclarations de revenus. N'oubliez pas de recevoir d'abord votre avis de cotisation avant d'utiliser le service ReTRANSMETTRE. Vous pouvez également apporter des modifications à votre déclaration en ligne à l'aide de la fonction « Modifier ma déclaration » dans Mon dossier.

Remplissez automatiquement certaines parties de votre déclaration afin d'éviter les erreurs - Utilisez le service Préremplir ma déclaration pour remplir rapidement certaines parties de votre déclaration avec des renseignements que l'Agence possède dans ses dossiers. Si vous êtes inscrit à tous les services de Mon dossier, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration avec tous les logiciels homologués.

Vérifiez rapidement si vous avez des chèques de l'Agence non encaissés - Sélectionnez « Chèques non encaissés » dans Mon dossier, dans les services connexes. Si vous avez un chèque non encaissé, demandez un paiement en double en sélectionnant et en remplissant le formulaire affiché. Ensuite, envoyez le formulaire au moyen de la fonction Soumettre des documents en ligne. Si vous avez toujours les chèques originaux, vous pouvez les encaisser dans n'importe quelle institution financière canadienne. Les chèques du gouvernement ne sont jamais périmés.

Vous pouvez également imprimer le formulaire, puis l'envoyer par la poste au centre fiscal de Sudbury. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, votre paiement sera déposé dans votre compte. Si vous n'êtes pas inscrit au dépôt direct, nous enverrons un chèque par la poste à l'adresse indiquée au dossier. Il pourrait y avoir des retards en raison de la COVID-19, alors le traitement pourrait être plus long qu'à l'habitude.

Soumettez facilement des documents à l'ARC - Vous ou votre représentant pouvez facilement soumettre des documents en ligne à l'ARC au moyen du service Mon dossier. Vous pouvez conserver vos documents originaux, et l'ARC vous enverra un numéro de confirmation et un numéro de référence pour vos communications futures concernant ces documents.

Accédez instantanément à votre avis de cotisation (ADC) - ADC Express vous permet de consulter votre avis de cotisation avec votre logiciel homologué peu après que la déclaration ait été reçue et traitée par l'ARC, soit quelques secondes après sa production.

Protégez-vous au moyen des avis par courriel de l'ARC - Les avis par courriel vous aident à surveiller votre compte. Ils aident également à prévenir la fraude en vous envoyant des courriels lorsque :

Vous avez du courrier de l'Agence

Votre adresse, vos renseignements sur le dépôt direct ou d'autres renseignements ont été modifiés

Du courrier papier de l'Agence qui vous était adressé a été retourné

Payez tout solde dû - Nous avons fait en sorte qu'il soit plus facile que jamais de payer un solde dû. Utilisez les nouveaux boutons « Procéder au paiement » qui se trouvent dans Mon dossier pour choisir la méthode de paiement qui vous convient. Nous imputerons automatiquement le montant au solde que vous voulez payer.

Enregistrez un avis de différend officiel ou un avis d'opposition - Après avoir reçu votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, vous pouvez déposer un avis d'opposition si :

Vous pensez que l'Agence n'a pas interprété correctement les faits

Vous pensez que l'Agence n'a pas appliqué correctement la loi

Pour en savoir plus, allez à canada.ca/arc-services-electroniques. Vous pouvez également consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour obtenir de l'aide en ce qui a trait aux prestations liées à la COVID-19 et au processus de production des déclarations de revenus.

Soyez branché

Suivez l'ARC sur Facebook.

Suivez l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan

Suivez-la sur LinkedIn

Abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

Ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

Vous pouvez également visiter notre canal YouTube pour voir des vidéos sur l'impôt.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personne-ressource : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/