Prix Sobey pour les arts 2019 - dévoilement des finalistes : Une somme de 240 000 $ CA en prix et un programme international de résidences soulignent et appuient l'excellence en art contemporain au Canada

« Le Prix Sobey pour les arts permet au Musée des beaux-arts du Canada de suivre l'évolution du paysage de l'art contemporain au Canada. Il offre d'inestimables possibilités aux conservateurs et aux artistes partout au pays d'échanger des idées et d'avoir la chance de découvrir une myriade de pratiques artistiques différentes », a souligné Sasha Suda , directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « C'est une initiative qui vient soutenir et faire la promotion du talent canadien ici et ailleurs, ce qui est au cœur de notre mission et de notre mandat en tant que Musée national. »

Cette année, le Prix Sobey pour les arts offre 240 000 $ CA en bourses, dont un premier prix de 100 000 $ CA pour le grand gagnant. Chacun des quatre autres finalistes recevra 25 000 $ CA et les artistes figurant sur la liste préliminaire 2000 $ CA. En plus de prix en argent, trois artistes de la liste préliminaire seront choisis par le jury pour prendre part au Résidences d'artistes du Prix Sobey pour les arts . Enfin, l'un des finalistes sera sélectionné par la Fogo Island Arts pour participer à une résidence annuelle d'artiste.

Une exposition des œuvres des cinq artistes finalistes sera présentée à l'Art Gallery of Alberta du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le lauréat du Prix Sobey pour les arts 2019 sera dévoilé lors d'un gala à l'Art Gallery of Alberta le 15 novembre 2019. Les récipiendaires des résidences internationales seront révélés le 18 septembre 2019, tandis que le gagnant de la résidence en arts de la Fogo Island sera annoncé dans les semaines suivant le gala.

Les cinq artistes finalistes sont :

De la région Atlantique : D'Arcy Wilson

Du Québec : Nicolas Grenier

De l' Ontario : Stephanie Comilang

: Des Prairies et du Nord : Kablusiak

De la Côte Ouest et du Yukon : Anne Low

Les finalistes ont été choisis par un jury international parmi la liste préliminaire des 25 artistes en nomination. Le jury de 2019, présidé par la conservatrice principale de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada, Josée Drouin-Brisebois, se compose de Peter Dykhuis, directeur et conservateur de la Dalhousie Art Gallery pour les provinces de l'Atlantique ; Jo-Ann Kane, conservatrice principale de l'art contemporain à la Collection Banque Nationale pour le Québec ; Swapnaa Tamhane, conservatrice indépendante, artiste et écrivaine pour l'Ontario ; Lindsey Sharman, conservatrice, Art Gallery of Alberta pour les Prairies et le Nord ; Nigel Prince, directeur de la Contemporary Art Gallery pour la côte Ouest et le Yukon et d'une jurée internationale, Henriette Bretton-Meyer, conservatrice principale à la Kunsthal Charlottenborg à Copenhague, au Danemark.

« Je tiens d'abord à remercier le jury pour le dévouement et la sollicitude dont il a fait preuve pour favoriser des échanges éclairés. J'aimerais également souligner la diligence de ceux et celles qui ont proposé des candidatures à la fois exceptionnelles et étonnantes pour le Prix Sobey pour les arts cette année. La liste des finalistes reflète notre enthousiasme pour les jeunes pratiques dans toutes les régions du pays et permet d'accroître la sensibilisation au travail inventif des cinq artistes », a confié Josée Drouin-Brisebois au nom du jury. « Nous attendons avec impatience de mieux connaître leurs œuvres à l'Art Gallery of Alberta à Edmonton cet automne. »

De l'information supplémentaire au sujet des candidats et des jurés de 2019 peut être consultée sur beaux-arts.ca/sobey, et en suivant @PrixSobeyAward.

À PROPOS DES ARTISTES FINALISTES

Stephanie Comilang [Ontario]

L'artiste Stephanie Comilang travaille à Toronto et à Berlin. Ses œuvres documentaires créent des récits qui portent sur la façon dont notre compréhension de la mobilité, du capital et du travail à l'échelle mondiale est modelée en fonction de divers facteurs culturels et sociaux. Elle a exposé à la Ghost:2561, triennale en vidéo et performance de Bangkok, à la SALTS Basel, à la UCLA, à l'International Film Festival Rotterdam et à l'Asia Art Archive in America (New York). Elle est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'École d'art et de design de l'Ontario.

Nicolas Grenier [Québec]

Nicolas Grenier vit et travaille à Montréal et à Los Angeles. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Concordia et d'une maîtrise du California Institute of the Arts, et il a fréquenté la Skowhegan School of Painting and Sculpture (Maine). Il s'intéresse aux liens biaisés entre les nombreux systèmes où nous évoluons - politiques, économiques et sociaux - et aux principes, ou à leur absence, qui les fondent. Il a exposé à la Power Plant (Toronto), à la galerie Luis De Jesus (Los Angeles), à la Gagosian Gallery (Athènes) et à l'Union Gallery (Londres).

Kablusiak [Des Prairies et du Nord]

Kablusiak, artiste et commissaire inuvialuk et membre du conseil d'administration de la Stride Gallery (Mohkinstsis), vit à Mohkinstsis (Calgary). Parmi ses récompenses reçues, on note l'Alberta Foundation for the Arts Young Artist Prize et Kablusiak a exposé récemment son travail chez Art Mûr (Montréal) dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone, ainsi qu'à l'École des beaux-arts d'Athènes, en Grèce, pour le projet Platforms. Kablusiak utilise l'art et l'humour pour traiter de déplacement culturel. Le caractère enjoué de la pratique de l'artiste donne un sens plus profond aux manifestations d'empathie et de solidarité ; le public est ainsi invité à remettre en question ses perceptions de l'indigénéité contemporaine.

Anne Low [De la Côte Ouest et du Yukon]Anne Low explore par la sculpture, l'installation, les textiles et la gravure la manière dont les formes se détachent de leur contexte historique pour faire écho à des sujets contemporains comme les intérieurs et le décoratif. Ses expositions individuelles comptent Chair for a woman (Vancouver), Paperstainer (Toronto) et A wall as a table with candlestick legs (Stockholm). Sa collaboration avec Evan Calder Williams, The Fine Line of Deviation, a été présentée au Forum Expanded (Berlin), à la Mercer Union (Toronto) et à l'ISSUE Project Room (New York).

D'Arcy Wilson [Atlantique]

D'Arcy Wilson est une artiste dont l'œuvre dénonce les interactions coloniales passées et actuelles avec la nature, de sa perspective comme descendante de colons européens au Canada. Son travail interdisciplinaire a été présenté à travers le pays, plus récemment à la Dalhousie Art Gallery (Halifax), à la Galerie d'art Beaverbrook (Fredericton), et à The Rooms Art Gallery (St. John's). Elle habite en ce moment à Corner Brook, Terre-Neuve, où elle est professeure adjointe au programme d'arts visuels de la Memorial University of Newfoundland, campus Grenfell.

À propos du processus de sélection du Prix Sobey pour les arts

Le Musée des beaux-arts du Canada a accepté les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2019 provenant d'agents et d'institutions reconnus. Le jury a supervisé le processus de sélection pour les prix et les résidences. À partir de la liste complète des artistes proposés, ses membres ont dressé une liste préliminaire de 25 noms, soit cinq artistes par région désignée au Canada. Le jury a par la suite sélectionné un représentant pour chacune des régions afin de constituer la liste des finalistes. L'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019 présentera leurs œuvres.

À propos du Prix Sobey pour les arts

Depuis sa création, le Prix Sobey pour les arts a mis de l'avant plus de 230 artistes canadiens avec sa liste préliminaire. Pour les lauréats, le Prix Sobey est devenu une marque de reconnaissance qui a grandement contribué à leur visibilité nationale et internationale. Au nombre des anciens gagnants du prix figurent Brian Jungen, Jean-Pierre Gauthier, Annie Pootoogook, Michel de Broin, Tim Lee, David Altmejd, Daniel Barrow, Daniel Young et Christian Giroux, Raphaëlle de Groot, Duane Linklater, Nadia Myre, Abbas Akhavan, Jeremy Shaw et Ursula Johnson. Le nom de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2018, Kapwani Kiwanga, a été dévoilé le 14 novembre 2018 au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 pour perpétuer l'œuvre du défunt Frank H. Sobey, entrepreneur et homme d'affaires, en recueillant et conservant des exemples représentatifs de l'art canadien du XIXe et du XXe siècle. L'une des plus belles collections privées en son genre, la Fondation Sobey pour les arts a rassemblé des œuvres emblématiques de maîtres canadiens comme Cornelius Krieghoff, Tom Thomson et J.E.H. MacDonald. Cette collection est présentée dans l'ancienne demeure de Frank Sobey et de sa femme Irene, dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'œuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que d'importantes œuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'œuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir davantage, visitez, beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À propos de l'Art Gallery of Alberta

L'Art Gallery of Alberta est un centre d'excellence en arts visuels dans l'Ouest canadien qui relie les gens, l'art et les idées. Les activités de l'AGA se concentrent sur l'élaboration et la présentation d'expositions originales d'art contemporain et d'art ancien d'Alberta, du Canada et d'ailleurs dans le monde. L'AGA offre également un éventail complet de programmes d'éducation artistique pour le grand public. Fondée en 1924, l'Art Gallery of Alberta est la plus vieille institution culturelle en Alberta et le seul musée dans la province uniquement consacré à l'exposition et la préservation de la culture en arts visuels. Veuillez visiter http://www.youraga.ca pour en savoir plus.

