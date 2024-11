Prix Pierre-Ayot et Prix Louis-Comtois 2024 - Montréal décerne ses prix d'excellence en arts visuels à Fatine-Violette Sabiri et Yann Pocreau

Fatine-Violette Sabiri remporte le Prix Pierre-Ayot

Fatine-Violette Sabiri est une artiste multidisciplinaire qui utilise des médiums photographiques et tactiles. Son travail, autobiographique et intuitif, examine des récits personnels et des rencontres avec des communautés, des lieux et des objets dans son environnement immédiat. Sa pratique photographique mêle images documentaires, portraits commissionnés et photos de mode. Le travail de Sabiri est alimenté par des souvenirs d'attachement et d'adaptation, dont les thèmes dominants sont l'instinct, l'hybridité et l'humour.

Le Prix Louis-Comtois est décerné à Yann Pocreau

Yann Pocreau s'intéresse à la lumière et sa matérialité, à ce qu'elle sait ou informe ainsi qu'aux affects qu'elle convoque. Réfléchissant à l'apport narratif de la lumière, à la lecture qu'on fait des images et à l'histoire de la photographie, sa pratique se déploie à travers plusieurs médiums, dont l'image, la sculpture et l'installation. Pocreau cherche à évaluer comment la lumière impacte la visibilité du monde que nous habitons et ses façons de l'enregistrer.

Lumière sur les talents

En plus des lauréats, deux finalistes pour chacun des prix étaient en lice.

Pour le Prix Pierre-Ayot, les artistes Laïla Mestari et Michaëlle Sergile ont été reconnues pour leurs contributions exceptionnelles. Laïla Mestari explore les enjeux liés à l'identité culturelle et au déracinement à travers des médiums variés, tels que le dessin, les textiles et la vidéo, traduisant son histoire familiale en de nouveaux assemblages hybrides. Michaëlle Sergile, quant à elle, travaille principalement à partir d'archives de la période postcoloniale pour réécrire l'histoire des communautés noires, en particulier celle des femmes afrodescendantes, par l'intermédiaire du tissage, interrogeant ainsi les rapports de domination liés au genre et à l'appartenance ethnique.

Pour le Prix Louis-Comtois, les artistes Kelly Jazvac et Joseph Tisiga se sont distingués. Kelly Jazvac crée des œuvres d'art à partir de déchets plastiques de l'industrie de la publicité, établissant un lien entre l'environnement et les comportements humains à l'origine de la crise climatique. Joseph Tisiga, de son côté, est un artiste multidisciplinaire dont les œuvres évoquent les héritages socio-culturels, le quotidien, la métaphysique et la mythologie.

Au-delà de la remise des prix d'excellence en arts visuels, la Ville de Montréal se porte acquéreuse d'une œuvre de chaque lauréat ou lauréate, enrichissant ainsi la Collection municipale d'œuvres d'art. De plus, tous les lauréats et lauréates recevront un cachet d'exposition de 2 500 $ destiné à la promotion et à l'organisation d'une exposition individuelle sur le territoire montréalais.

Citations

« La Ville de Montréal est fière de mettre en lumière les talents exceptionnels des artistes en arts visuels, qu'ils soient émergents ou établis. Ces prix, en hommage à Pierre Ayot et Louis Comtois, ne sont pas que de simples distinctions : ils incarnent notre engagement indéfectible envers la créativité et l'innovation. Chaque année, nous observons avec une immense fierté l'impact transformateur de cette reconnaissance sur la carrière des finalistes et des personnes lauréates. Notre partenariat avec l'AGAC est un pilier fondamental de cette initiative et nous sommes résolus à continuer de soutenir l'excellence artistique, qui fait de Montréal une métropole culturelle dynamique et inspirante », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Toutes nos félicitations aux artistes lauréat•e•s ! Les prix d'excellence représentent une reconnaissance et un soutien essentiel pour les artistes d'ici. D'ailleurs, l'AGAC salue la Ville de Montréal pour son engagement important envers nos créateurs, en particulier sa volonté de placer l'art actuel et les artistes au cœur de la Collection municipale. Ce partenariat avec la Ville de Montréal, que nous entretenons avec fierté depuis trois décennies, est une collaboration qui nous est chère », a affirmé Anie Deslauriers, directrice de l'Association des galeries d'art contemporain.

