Avis aux médias - La mairesse de Montréal recevra le premier ministre du Canada

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accueillera le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, à l'occasion de sa première visite officielle dans la métropole québécoise depuis son élection.

À l'issue de cette rencontre, la mairesse conviera les représentants des médias à un point de presse.

Date : Le mercredi 20 août 2025



Heure : 12 h 45 - Accréditation média





14 h 15 - Point de presse de la mairesse Valérie Plante

Le scénario détaillé de la rencontre sera envoyé aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole., Ville de Montréal, [email protected]