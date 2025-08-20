/R E P R I S E -- Avis aux médias - Signature du Livre d'or de la Ville de Montréal par Luguentz Dort/

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, soulignera l'engagement de Luguentz Dort auprès des jeunes Montréalaises et Montréalais, ainsi que les accomplissements de l'athlète professionnel à titre de champion de la National Basketball Association. M. Dort signera le Livre d'or de la Ville en reconnaissance de sa contribution dans la communauté montréalaise et de son implication avec la Fondation Maizon Dort.

Date : Mercredi 20 août 2025



Heure : 16 h



Lieu : Hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

Logos Luguentz Dort et Fondation Maizon Dort (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

