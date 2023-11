Prix performance Québec - Onze organisations québécoises honorées

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Onze organisations québécoises s'étant illustrées par la qualité de leur gestion et par leur performance globale ont été honorées lors de la remise des Prix performance Québec (PPQ). L'événement s'est tenu aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal à l'occasion du 31e Salon sur les meilleures pratiques d'affaires.

Tout d'abord, une Grande Mention a été décernée à Coboom (Montréal). Cinq organisations ont reçu une Mention : ACQ Résidentiel (Montréal), Avizo Experts-conseils (Sherbrooke), Les industries GRC (Jonquière), BIXI Montréal (Montréal) et PhysioExtra (Montréal). Finalement, les entreprises suivantes se sont vu accorder une Distinction régionale : Ascenseurs Maxi (Québec), Versailles (48) (Montréal), YKK Canada (Montréal), Mon technicien (Laval) et Giguère & Morin (Saint-Félix-de-Kingsey).

Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui appliquent les meilleures pratiques de gestion. Ils sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

« L'innovation est au cœur de la vision économique de notre gouvernement, et le Mouvement québécois de la qualité déploie des efforts pour en promouvoir l'adoption au sein des entreprises. Je salue les organisations du Québec qui visent l'excellence en investissant dans l'amélioration continue de leurs procédés. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires consiste en une journée qui permet à des entreprises de faire part de leurs stratégies gagnantes pour faire face aux défis du marché du travail actuel. Les ressources humaines, la formation et l'innovation sont au cœur de cet événement. Je félicite les entreprises honorées aujourd'hui, et je salue le travail exceptionnel des responsables de l'organisation du Salon! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes fiers de rendre hommage à des entreprises qui se démarquent en s'investissant pleinement dans une démarche d'amélioration continue de leur performance. Des modèles d'excellence émergent dans toutes les régions, au plus grand bénéfice de l'économie québécoise. Ces organisations constituent une source d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté. »

Nadine Côté, présidente du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

