Prix de l'essence : le prix plancher officiellement aboli

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets économie et énergie), M. Samuel Poulin, annoncent, comme promis en mai 2024, le retrait de l'application du prix plancher pour l'essence et le carburant diesel, en date du 7 juin 2025.

Le gouvernement agit ainsi pour protéger les intérêts des consommateurs dans toutes les régions du Québec, en favorisant un marché plus compétitif des prix de l'essence. Le précédent mécanisme limitait la concurrence entre les détaillants et, par conséquent, entraînait une hausse des prix. Or, dès le 1er avril 2026, les citoyens pourront être mieux informés de l'évolution des prix. En effet, les commerçants auront l'obligation de transmettre en temps réel tout changement de prix de vente de l'essence et du carburant diesel à la Régie de l'énergie, qui diffusera l'information sur le Web.

Citations :

« Après 28 ans, le libre marché est enfin de retour dans le secteur de l'essence au Québec. À des milliers d'occasions, les Québécois n'ont pas été en mesure de payer un prix plus bas en fonction des nombreuses mises en demeure envoyées entre concurrents. Le fardeau de la preuve appartient maintenant pleinement aux essenceries et aux bannières, dont les marges de profit ont augmenté de façon considérable dans plusieurs régions du Québec au cours des dernières années. De plus, nous mettons en place dès 2026 un nouveau régime de transparence des prix de l'essence afin que les consommateurs puissent choisir la station dont le prix leur convient le mieux, selon leur localisation. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets économie et énergie)

« Avec cette loi, on vient protéger notre économie et nos consommateurs. Je salue le travail de Samuel dans le cadre de cet important dossier. Désormais, on retire l'application du prix plancher. J'invite les entreprises à réduire le prix à la pompe. Tous les Québécois en sortiront gagnants. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Rappelons qu'en mai 2024, l' Étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec , produite par l'expert Robert Clark , professeur en économie à l'Université Queen's, a été rendue publique. Celle-ci fournit une analyse complète du marché de la vente de l'essence et du carburant diesel au Québec et propose plusieurs recommandations pour favoriser un marché plus compétitif tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

, produite par l'expert , professeur en économie à l'Université Queen's, a été rendue publique. Celle-ci fournit une analyse complète du marché de la vente de l'essence et du carburant diesel au Québec et propose plusieurs recommandations pour favoriser un marché plus compétitif tout en protégeant les intérêts des consommateurs. Les différents rapports de la Régie de l'énergie ont démontré que les marges de profit avaient augmenté dans plusieurs régions du Québec de 2018 à 2023. L'Étude de mai 2024 est venue confirmer les données de la Régie et proposer diverses solutions pour favoriser la concurrence.

La Régie de l'énergie a désormais l'obligation de produire annuellement un rapport accessible au public sur l'évolution des marchés au détail de l'essence et du carburant diesel au Québec.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 581 989-6037; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]