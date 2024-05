MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal a officialisé le début de la saison touristique estivale cet après-midi au Grand Quai du Port de Montréal. Plus de 65 acteurs de l'industrie étaient réunis afin de révéler les attraits, attractions et événements qui feront vibrer la métropole cet été. Le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, a saisi l'occasion du coup d'envoi annuel pour divulguer les prévisions d'affaires du secteur et dévoiler les nouveautés à ne pas manquer cet été.

La saison estivale 2024 en quelques chiffres

Les indicateurs touristiques signalent que l'été sera des plus occupés dans la métropole. En effet, dans un contexte où l'inventaire aérien desservant Montréal est en constante croissance et que l'offre touristique est accessible à tous les budgets, la ville se positionne avantageusement comme destination de choix.

Du côté des prévisions hôtelières de juin à septembre, la demande prévue connaîtra une augmentation de 2,2 %. Cette fréquentation se traduira par des tarifs moyens de 2,5 % plus élevés que l'an dernier. Le taux d'occupation des établissements hôteliers devrait atteindre les 80 %, avec des hausses à 89 % durant le Grand Prix, à 84 % durant le Festival International de Jazz et à 88 % durant Osheaga.

Le nombre de visiteurs arrivant par avion prévus cet été surpasse celui de 2023 de 17 % au niveau des arrivées internationales, de 13 % pour les vols en provenance des États-Unis et de 9 % pour les touristes arrivant du Canada. Du côté des États-Unis seulement, ce sera un grand total de 63 000 voyageurs par semaine qui débarqueront à Montréal, alors que 35 000 touristes traverseront l'Atlantique en provenance de la France chaque semaine. L'attrait de Montréal ne cesse de s'accroître, et pour répondre à cette demande croissante, l'Aéroport International Montréal-Trudeau accueillera cet été six nouvelles destinations : Séoul, Marrakech, Stockholm, Austin, St. Louis et Tulum.

Quant aux croisiéristes, ce sont quelque 65 000 passagers et membres d'équipage qui afflueront au Port de Montréal au cours de l'été. Des 20 navires en visite, 10 accosteront pour la toute première fois à Montréal et seront constitués principalement d'une clientèle de luxe qui génère des retombées économiques d'environ 19.5 M$.

« Qu'ils proviennent des États-Unis, du Canada, de l'Europe ou de l'Afrique du Nord, les visiteurs seront au rendez-vous en grand nombre cet été à Montréal, prévoit Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. L'effervescence de la ville se fera sentir tant auprès des hôteliers et des commerçants que des attraits et des événements, nous sommes donc très fébriles à l'idée de la saison estivale qui se dessine devant nous. »

Du nouveau à Montréal cet été

Comme chaque année, l'été montréalais est l'occasion de voir se dessiner une pléiade de nouveautés dans le paysage urbain et événementiel de la ville. En plus des moments-phares de l'été, plusieurs événements d'envergure s'inséreront dans le calendrier cette année. Parmi ceux-ci, on compte notamment le nouveau festival L'Appel Montréal, qui convie les amateurs de musique indépendante au Parc olympique le 30 mai prochain. De son côté, la série mondiale Red Bull Cliff Diving, verra sauter les sportifs les plus téméraires du monde au Grand Quai du Port de Montréal, du 22 au 25 août. Le rendez-vous sportif attirera une foule estimée à plus de 50 000 visiteurs. Du 5 au 7 septembre, ce sera au tour du nouveau festival Palomosa d'électriser le parc Jean-Drapeau au son des musiques pop, rock, latine et électronique. Par ailleurs, les fans de golf se donneront rendez-vous au Club de golf Royal Montréal du 24 au 29 septembre prochain pour la tenue de la 15e édition de la Coupe des Présidents de l'Association des golfeurs professionnels (PGA). Le prestigieux tournoi attirera une foule estimée à 35 000 personnes à Montréal pour l'événement. Toutes ces nouveautés viendront bonifier l'offre culturelle et sportive déjà foisonnante dans la métropole.

Pour Yves Lalumière, le renouveau constant dont fait preuve l'industrie touristique témoigne de la créativité de ses acteurs locaux et de l'intérêt grandissant que Montréal suscite auprès des organisateurs internationaux : « la venue de compétitions sportives de premier plan comme le Red Bull Cliff Diving et la Coupe des Présidents confirme l'attractivité indéniable qu'exerce la métropole auprès des décideurs internationaux. Ce pouvoir de séduction est dû notamment à notre capacité de se renouveler constamment. »

Libérez le festivalier en vous.

L'arrivée de l'été sonne le déploiement de toute la force promotionnelle créative de Tourisme Montréal. En positionnant la ville comme un vaste terrain de jeu qui incite à exprimer la joie de vivre, on invite les visiteurs à libérer le curieux, le gourmand et le festivalier en eux, en profitant de leur séjour à Montréal. On peut notamment voir les campagnes promotionnelles de Montréal à Times Square, à New York et à Dundas Square, à Toronto, ainsi qu'en cliquant sur ce lien: aperçu de la campagne en vidéo.

