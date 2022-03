Prévention de la criminalité chez les jeunes de 12 à 25 ans - Plus de 670 000 $ versés à des organismes communautaires de Montréal

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 671 003 $ à 12 organismes communautaires de la région de Montréal pour les soutenir dans leurs actions en matière de prévention de la criminalité auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC).

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le député de Bourget, M. Richard Campeau, en ont fait l'annonce.

Le PFIPPC finance des initiatives qui répondent à la stratégie de prévention préconisée par le ministère de la Sécurité publique, soit le travail de rue ou de milieu dans les diverses régions du Québec.

Citations

« Dans ses efforts continus en matière de prévention et de répression de la criminalité, le ministère de la Sécurité publique a la chance de pouvoir travailler en collaboration avec des partenaires du milieu communautaire qui détiennent une expertise indispensable. Je salue leur contribution positive dans la vie des jeunes et de leurs proches. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les organismes communautaires montréalais jouent un rôle de premier plan dans la prévention de la criminalité chez nos jeunes. Par le travail de rue, ils sont en mesure d'agir directement auprès des adolescents à risque de délinquance et de les orienter vers d'autres avenues que celles de la violence. En finançant les organismes à la mission, on change le paradigme pour leur permettre d'avoir les coudées franches.»

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis très longtemps, les organismes communautaires sont essentiels au développement sécuritaire des quartiers montréalais. Le contact de proximité qu'ils sont en mesure d'établir avec les jeunes leur permet d'avoir une meilleure idée des besoins réels et des ressources nécessaires à offrir aux jeunes du quartier. Leur travail se doit d'être encouragé, et c'est pour cette raison que je suis fier de cet investissement qui contribuera à soutenir les organismes communautaires montréalais dans leurs actions s'inscrivant dans la lutte contre la criminalité. Il a toujours été important pour moi de les appuyer, je suis donc très heureux que ce montant touche Le Projet Harmonie mis en œuvre dans la circonscription de Bourget. »

Richard Campeau, député de Bourget

Faits saillants

Depuis 1996, la Loi sur le ministère de la Justice prévoit qu'une partie des sommes générées par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité.

prévoit qu'une partie des sommes générées par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité. En 2016, le budget est passé de 1,25 M$ à 2 M$ grâce aux crédits supplémentaires consentis par le gouvernement. Ces crédits supplémentaires ont été renouvelés jusqu'en 2023-2024.

Le PFIPPC offre la possibilité d'un financement pluriannuel, pour une période minimale de trois ans, dans le but d'assurer une meilleure efficacité des interventions réalisées.

Les organismes subventionnés pour la région de Montréal sont : AJOI, En Marge 12-17, La Grande Porte, Le Projet Harmonie, Les YMCA du Québec (Projet Dialogue et Programme Premier Arrêt), Mouvement Jeunesse Montréal-Nord, Plein Milieu, Projet Ado Communautaire en travail de rue, Rue Action Prévention Jeunesse, Spectre de rue inc. et Travail de rue action communautaire.

Pour consulter la liste des organismes subventionnés, rendez-vous sur la page du PFIPPC.

