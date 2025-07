Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 400 000 $ pour soutenir l'aménagement du territoire en Outaouais

GATINEAU, QC, le 30 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent un soutien financier de 427 928 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation d'un projet en aménagement du territoire dans la région de l'Outaouais.

Voici le projet retenu :

Accompagnement des municipalités régionales de comté (MRC) dans la révision de leur schéma d'aménagement et de développement en cohérence avec le projet de la communauté autochtone de Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) , par le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais Le projet vise à offrir aux MRC de Papineau et de Pontiac un accompagnement et un soutien en vue de la mise à jour de leur schéma d'aménagement et de développement, pour se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais assurera une communication constante entre les MRC et les artisanes et artisans du projet de biodiversité régional de la communauté autochtone de KZA, pour veiller à l'arrimage et à la bonne mise en œuvre du projet.

Cette initiative fait partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

« Nous sommes fiers d'appuyer ce projet innovant qui reflète les aspirations et les besoins des collectivités locales. L'aménagement du territoire, c'est ce qui assure la qualité de nos milieux de vie à moyen et à long termes. Chacune de nos régions a sa propre palette de couleurs, ses besoins spécifiques. En soutenant des projets pour et par les régions, comme celui du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, nous renforçons notre engagement envers un aménagement harmonieux et durable de nos territoires municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet crée un pont entre les MRC et la communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg, où la concertation devient un outil puissant pour concilier développement durable et préservation de la biodiversité. En arrimant nos démarches régionales, nous faisons émerger une gouvernance du territoire plus juste, plus cohérente et profondément ancrée dans les réalités locales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

