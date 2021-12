L'offre de lancement pour les titulaires de la nouvelle carte Chase Aéroplan comprend deux certificats de primes aériennes de bienvenue d'une valeur maximale de 100 000 points et le statut Aéroplan Élite 25K .

L'accumulation plus rapide avec 3X les points pour les repas comprend les services de livraison et les achats en épicerie admissibles, ainsi que les achats effectués directement auprès d'Air Canada, en plus de 500 points pour chaque tranche de 2 000 $ dépensés.

Les privilèges pour les titulaires comprennent l'enregistrement gratuit des bagages, aucune limite sur les crédits de compensation carbone pour les échanges de points Aéroplan contre des primes aériennes avec Air Canada, la qualification plus rapide au statut Aéroplan Élite et bien plus encore.

WILMINGTON, Del. et MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Chase, le plus grand émetteur de cartes comarquées, et Air Canada, principale société aérienne du Canada et membre cofondateur du réseau Star Alliance, ont lancé la nouvelle carte de crédit Chase AéroplanMD World Elite MastercardMD, avec Mastercard comme réseau de paiement unique. Aéroplan, qui offre aux titulaires de carte américains la possibilité d'accumuler des points Aéroplan pour faciliter et améliorer leur accès au monde, est le programme le plus connecté de l'industrie, avec plus de 45 transporteurs aériens partenaires desservant des centaines de destinations partout dans le monde.

La nouvelle carte Chase Aéroplan, une carte Mastercard World Elite, offre aux titulaires :

La possibilité d'accumuler des points Aéroplan dans des catégories d'achats courants :

3X les points pour chaque dollar dépensé en repas au restaurant ou à emporter et pour les services de livraison admissibles



3X les points pour chaque dollar dépensé dans les épiceries



3X les points pour chaque dollar dépensé directement auprès d'Air Canada



1 point pour chaque dollar dépensé pour tout autre achat



Plus 500 points-bonis pour chaque tranche de 2 000 $ dépensés au cours d'un mois civil (jusqu'à un maximum de 1 500 points par mois civil)

Des crédits de compensation carbone : Aéroplan achètera des crédits de compensation carbone pour réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre associées aux déplacements en avion des titulaires de la carte quand ils voyagent avec Air Canada en utilisant des primes aériennes Aéroplan. S'applique aux titulaires principaux de la carte Chase Aéroplan et à leurs compagnons de voyage figurant dans le même dossier de réservation pour les segments de vol avec Air Canada, Air Canada Express et Air Canada Rouge.

Un accès sans précédent aux privilèges de voyage Aéroplan :

Profitez du premier bagage enregistré sans frais lorsque vous voyagez avec Air Canada : un bagage enregistré gratuit pour le titulaire principal de la carte et jusqu'à huit autres compagnons de voyage pour le même itinéraire



Recevez automatiquement le statut Aéroplan Élite 25K pour le reste de l'année civile et pour l'année civile suivante, ce qui permet aux titulaires principaux de carte de profiter des privilèges comme l'enregistrement prioritaire, l'embarquement hâtif, des surclassements et bien plus encore à bord des vols d'Air Canada. Les titulaires de carte peuvent se requalifier de la manière suivante :

Obtenez le statut 25K jusqu'à l'année suivante après avoir dépensé 15 000 $ dans une année civile.

jusqu'à l'année suivante après avoir dépensé 15 000 $ dans une année civile.



Si vous détenez déjà un statut, obtenez une accélération de qualification au statut 35K ou supérieur pour l'année suivante après avoir dépensé 50 000 $ dans une année civile.

ou supérieur pour l'année suivante après avoir dépensé 50 000 $ dans une année civile.



Les seuils de dépense supplémentaires à partir de 100 000 $ dépensés dans une année civile vous permettront d'obtenir des privilèges d'échange de points Aéroplan sans précédent, notamment 50 % de réduction sur les Primes priorité et des privilèges pour les compagnons.



100 $ de crédit sur les droits d'adhésion à Global Entry, au précontrôle de la TSA ou à NEXUS tous les quatre ans (pour le remboursement des droits d'adhésion portés à la carte)



Pas de frais de transaction en devises



Des privilèges de protection, dont :



L'assurance annulation ou interruption de voyage





L'assurance pour les bagages retardés





Le remboursement pour les vols retardés





L'assurance exonération des dommages par collision pour les véhicules de location





L'assistance routière

Les privilèges de la carte Mastercard World Elite (en anglais seulement) comprennent :

Le service concierge gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7



L'accès aux expériences Priceless TM de Mastercard

de Mastercard

Des offres exclusives de marques populaires pour des services comme le transport de personnes à la demande, la livraison de repas et les achats en ligne

Privilèges Pay Yourself Back® à venir bientôt : les titulaires d'une carte Chase Aéroplan pourront utiliser leurs points pour des achats de voyage auprès de tout transporteur aérien et auprès d'hôtels, d'entreprises de location de véhicules et bien plus, au taux de 1,25 $ US par point jusqu'à concurrence de 50 000 points par année (une valeur de 625 $ US).

De plus, pour un temps limité, les nouveaux titulaires d'une carte de crédit Aéroplan recevront deux certificats de prime aérienne de bienvenue valides pour un maximum de 50 000 points chacune (jusqu'à 100 000 points) après avoir dépensé 4 000 $ en achats portés à la carte au cours des trois premiers mois. Visitez ChaseAeroplanCard.com pour tous les détails.

« Notre objectif était de créer quelque chose de spécial pour nos membres Aéroplan aux États-Unis - une carte qui offre des privilèges dès l'adhésion, et dont la valeur augmente plus elle est utilisée pour des achats, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Aéroplan, d'Air Canada. La carte Chase Aéroplan, en plus de notre programme Aéroplan récemment transformé et de notre liste croissante de 45 transporteurs aériens partenaires, offre aux membres des États-Unis tout ce dont ils ont besoin pour voyager plus et mieux. »

« Nous avons conçu la nouvelle carte de crédit Aéroplan pour qu'elle offre aux titulaires des occasions incroyables d'accumuler des points pour des achats courants, et qu'ils peuvent utiliser pour voyager partout dans le monde, a déclaré Greg Stranz, directeur général des cartes Air Canada comarquées de Chase. Nous sommes ravis de la grande valeur qu'offrent le programme Aéroplan et la nouvelle carte, alors que de plus en plus d'Américains recommencent à voyager et à planifier des voyages à l'étranger. »

En août 2021, Aéroplan est devenu un partenaire de transfert de points Ultimate Rewards de Chase.

La carte Chase Aéroplan est maintenant disponible moyennant des frais annuels de 95 $ US. Pour de plus amples renseignements sur la nouvelle carte de crédit Aéroplan, visitez ChaseAeroplanCard.com.

À propos de Chase

Chase est l'entreprise bancaire américaine commerciale et grand public de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), un leader mondial des services financiers dont le siège social est situé aux États-Unis, avec des actifs de 3,8 billions de dollars, qui exerce ses activités dans le monde entier. Au service de plus de 60 millions de foyers américains, Chase offre une large gamme de services financiers, dont des services bancaires personnels, des cartes de crédit, des hypothèques, du financement automobile, des conseils en investissement, des prêts aux petites entreprises et le traitement des paiements. Avec plus de 4 700 succursales dans 48 États et dans le District de Columbia, ainsi que 16 000 guichets automatiques et des services mobiles, en ligne et par téléphone, les clients peuvent décider eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils souhaitent effectuer des opérations bancaires. Plus d'information à chase.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

