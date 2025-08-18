Les annulations progressives s'étendent maintenant jusqu'à 16 h (HE) le 19 août 2025

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que tous les vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge demeurent suspendus étant donné que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) n'a pas enjoint à ses agents de bord de reprendre le travail, conformément à l'ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Pour sa part, le CCRI a également ordonné aux agents de bord de retourner au travail immédiatement.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Les clients dont les vols sont annulés en sont avisés et se voient offrir différentes options, notamment un remboursement complet, un crédit pour un voyage futur ou une nouvelle réservation auprès d'un autre transporteur aérien. Les clients sont priés d'éviter de se rendre à l'aéroport, à moins de détenir une réservation confirmée pour un vol d'un autre transporteur.

En réponse au conflit de travail du SCFP qui a mené à une grève le 16 août, Air Canada a annulé progressivement des vols. Pour l'instant, tous les vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge sont annulés jusqu'à 16 h (HE) le 19 août 2025. Les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz et PAL continuent d'être assurés normalement.

La reprise prévue des activités d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, qui sont arrêtées depuis le 16 août en raison du conflit de travail du SCFP, a été suspendue hier en conséquence aux activités de grève illégales de la direction du SCFP. La société aérienne évalue maintenant à 500 000 le nombre de clients qui seront touchés.

Air Canada regrette profondément les répercussions du conflit de travail sur ses clients. Des renseignements supplémentaires à l'intention des clients, y compris une foire aux questions, sont accessibles à l'adresse www.aircanada.com/action.

