Préserver et renforcer une langue autochtone en Colombie-Britannique

Unir nos efforts pour appuyer la préservation et le renforcement du nisga'a, une langue autochtone en Colombie‑Britannique

NATION NISGA'A, BC, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement Nisga'a Lisims sont heureux d'annoncer une entente pour appuyer les efforts de la Nation Nisga'a visant à revitaliser sa langue.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 6 millions de dollars sur six ans pour financer le plan de revitalisation linguistique du gouvernement Nisga'a Lisims. Ce plan a été établi en fonction des priorités de la Nation Nisga'a et comprend la collecte de renseignements sur la langue, la culture et les pratiques traditionnelles nisga'a. Ces renseignements aideront la Nation Nisga'a dans ses efforts pour maintenir et renforcer la langue nisga'a au sein de la Nation.

En juin 2019, la Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale. L'article 10 de la Loi accorde la souplesse nécessaire au gouvernement du Canada et à un groupe ou gouvernement autochtone de conclure une entente ou un accord, ou de travailler dans le cadre d'une relation scellée par un traité existant, pour revitaliser et renforcer une langue autochtone.

La Nation Nisga'a, située en Colombie-Britannique, fait actuellement face à une diminution rapide du nombre de locuteurs parlant couramment le nisga'a, ce qui entraîne une perte de sa culture et de ses pratiques traditionnelles.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de la langue pour l'identité et la culture des peuples autochtones. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé avec les peuples autochtones pour les aider à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues autochtones. L'octroi de la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones était un important pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous continuons à prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que les langues autochtones demeurent bien vivantes.

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes très heureux de cet engagement financier pluriannuel du Canada pour la revitalisation de la langue, de la culture et des pratiques traditionnelles des Nisga'a. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction qui démontre vraiment l'engagement du Canada à travailler avec la Nation Nisga'a, de gouvernement à gouvernement, conformément au Traité Nisga'a. »

--Mme Eva Clayton, présidente, gouvernement Nisga'a Lisims

Faits en bref

L'UNESCO a déclaré l'année 2019 Année internationale des langues autochtones. Selon l'organisation, les trois quarts des 90 langues autochtones au Canada sont jugés menacés.

En 2016, seulement 15,6 % des Autochtones au Canada pouvaient parler une langue autochtone, comparativement à 17 % en 2011 et à 21 % en 2006.

Le 21 juin 2019, la gouverneure générale du Canada a accordé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Patrimoine canadien collabore avec des organisations autochtones nationales depuis 2017 pour élaborer cette loi historique.

Dans le budget de 2019, on accordait 333,7 millions de dollars sur cinq ans, dès 2019-2020, et 115,7 millions de dollars par année par la suite, pour appuyer la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones.

