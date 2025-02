Près de 900 000 $ pour améliorer l'aide aux femmes des Premières Nations victimes de violence

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un investissement de 882 979 $ sur 3 ans à l'organisme Espace Femmes Premières Nations Québec (EFPNQ) pour soutenir la mise en place de services psychosociaux et de référencement aux femmes des Premières Nations exposées à la violence conjugale, familiale et sexuelle.

Ce projet, mis sur pied grâce au leadership de l'organisation Femmes Autochtones du Québec, permettra la création d'une ligne téléphonique de soutien et d'accompagnement accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Les femmes autochtones victimes de violence ou en situation précaire pourront y obtenir de l'aide en français, en anglais et dans plusieurs langues autochtones.

Le soutien octroyé permettra également de développer et d'offrir des services de référencement vers des ressources d'aide psychosociale, juridique ou autre qui offrent des services culturellement pertinents pour les usagères.

Citations :

« Lutter contre la violence faite aux femmes est une priorité du gouvernement du Québec. La mise sur pied de cette ligne téléphonique permettra de bonifier nos efforts en offrant des services adaptés aux besoins des femmes autochtones. Je félicite l'initiative de l'organisme Espace Femmes Premières Nations Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives culturellement adaptées et développées par et pour les Autochtones. Contrer tous les types de violences vécues par les femmes et les filles autochtones est l'affaire de tous. Poursuivons notre lutte contre ce fléau. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Nous sommes profondément reconnaissantes pour cette subvention. Grâce à ce soutien, il nous sera possible de créer un espace sécurisant où les femmes peuvent trouver l'écoute, le soutien et les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie. »

Marjolaine Étienne, présidente de Femmes Autochtones du Québec

Faits saillants :

Femmes Autochtones du Québec, à l'origine d'EFPNQ, lutte contre la violence sous toutes ses formes depuis maintenant 50 ans. Cette initiative renforce la mission de défendre les droits des femmes et de soutenir leur aspiration à un avenir où elles peuvent vivre en sécurité et avec dignité.

Les femmes autochtones ont un risque plus élevé d'être victimes de violence conjugale et subissent des formes plus graves de violence que les femmes non autochtones. Elles sont également surreprésentées en tant que victimes d'homicide commis par un partenaire intime.

La création de l'organisme Espace Femmes Premières Nations Québec vise à combler un manque dans l'offre de services offerts aux femmes des Premières Nations du Québec victimes de violence sexuelle, conjugale et familiale.

La mission de l'OBNL est de soutenir les femmes des Premières Nations victimes de violence, en offrant un service virtuel d'accueil, de référence, d'écoute, psychosociale et/ou juridique.

Le projet financé répond à la mesure « Soutenir des initiatives d'accompagnement psychosocial pour les femmes autochtones du Québec vivant des situations de violences conjugale, familiale et/ou sexuelle » de la bonification du 30 avril 2024 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour soutenir les personnes victimes, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Facebook LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition feminine, 581 997-0273; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064; Émilie Deschênes, Responsable des relations medias, Femmes Autochtones du Québec, 873 662-8558, [email protected]; Information : Relations medias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]