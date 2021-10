Près de 500 000 $ pour appuyer des projets touristiques en Gaspésie

NEW RICHMOND, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la présidente de Tourisme Gaspésie, Mme Nathalie Blouin, annoncent un investissement de 491 098 $ pour appuyer la réalisation de 23 projets touristiques dans la région de la Gaspésie.

De ce montant, 254 098 $ proviennent du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022. À cela s'ajoute une somme de 237 000 $ issue du Programme d'aide au développement touristique de la Gaspésie (PADTG) de Tourisme Gaspésie.

Citations :

« La Gaspésie est un joyau naturel, une carte postale aux multiples attraits. Sa notoriété n'est plus à faire, et c'est pourquoi elle attire toujours autant de visiteurs, qui sont séduits par la beauté de ses paysages et l'accueil chaleureux des Gaspésiens. Nos entrepreneurs ne manquent pas d'idées créatives pour rendre la région encore plus captivante, comme on le constate avec les nombreux projets annoncés aujourd'hui. Votre gouvernement est heureux d'encourager leurs efforts, qui contribuent à rehausser notre compétitivité et à faire du Québec un endroit unique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le tourisme est au cœur de la vie économique de la Gaspésie depuis toujours, et l'accueil gaspésien fait la réputation de cette industrie autant que les paysages époustouflants et la scène culturelle effervescente de la région. Le soutien de notre gouvernement permettra à des entrepreneurs et à des créateurs de contribuer à la mise en valeur de ce coin de pays et de continuer à émerveiller les visiteurs au cours des années à venir. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ces investissements conjoints permettent la réalisation de projets porteurs et reconnus comme stratégiques par les acteurs du milieu. Ils rehausseront la qualité de l'offre touristique, générant une expérience de qualité à la hauteur des attentes de la clientèle. »

Nathalie Blouin, présidente de Tourisme Gaspésie

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Contribution de l'EPRT Contribution du PADTG Panora loges fluviales, Sainte-Anne-des-Monts Développement d'un site d'hébergement de sept unités de prêt-à-camper de luxe sur pilotis en bordure du fleuve Saint-Laurent. 50 000 $

[ÈST] éco-cabines, Miguasha Construction de trois écocabines, de deux écochalets, d'une boutique du terroir et d'un spa nordique sur la pointe de Miguasha dans la Baie-des-Chaleurs. 30 000 $

Gestion Mathieu Guimond, Gaspé Mise en œuvre de la première phase de la construction de sept chalets de style scandinave disponibles à l'année. 30 000 $

Hôtel Le Francis, New Richmond Modernisation et réaménagement complet de chambres. 30 000 $

Village en chanson de Petite-Vallée Réalisation de l'édition 2021 du Festival en chanson de Petite-Vallée. 22 000 $

Camping d'Amqui Acquisition d'équipements nautiques et d'aires de jeux pour enfants et adultes. 20 000 $

Dômes Gaspésie, Gaspé Acquisition de quatre dômes géodésiques luxueux quatre saisons, offrant une vue spectaculaire sur la pointe du parc Forillon. 20 000 $

Pêche sportive Baie-des-Chaleurs, Carleton-sur-Mer Acquisition d'un second bateau permettant d'accueillir plus de passagers pour les sorties de pêche sportive. 20 000 $

Éole en musique, Matane Réalisation de l'édition 2021 du festival. 12 000 $

Festival BleuBleu, Carleton-sur-Mer Réalisation de l'édition 2021 du festival. 10 098 $

Musique du bout du monde, Gaspé Aménagement et exploitation d'un nouvel amphithéâtre naturel au sommet du mont Béchervaise. 10 000 $

Chic-Chac, Murdochville Rénovation de l'église du village pour centraliser les activités en un seul lieu et augmenter la qualité des services.

50 000 $ Coopérative de solidarité de développement touristique, économique et social de Mont-St-Pierre Réalisation d'un circuit guidé avec interprétation et de la phase 1 de la station de montagne sur mer.

35 000 $ Destination Haute-Mer, Matane Achat d'un second bateau et d'équipements pour les sorties de pêche en haute mer et l'observation des mammifères marins.

13 000 $ Berceau du Canada, Gaspé Développement du versant ouest du site afin d'établir une offre récréotouristique maritime directement au centre-ville de Gaspé.

10 000 $ Griffon aventure, Anse-au-Griffon Amélioration majeure de l'auberge, ajout d'un nouveau chalet et hivernation.

12 000 $ Marché Cassivi et Associés, division Cap aventure, Forillon Acquisition et installation de trois unités d'hébergement prêt-à-camper de type Pod, installées en bord de mer sur le site de Cap aventure.

12 000 $ Municipalité de Val-Brillant Ajouts de terrains de camping deux services.

10 000 $ Restaurant Pastalli, Pointe-à-la-Croix Rénovations de neuf chambres, sauna, spa et aménagement paysager.

50 000 $ Sentier international des Appalaches Augmentation de la capacité d'accueil du sentier avec ajouts de cabines, de plateformes et d'équipements sanitaires.

25 000 $ Choc événements, Gaspé Réalisation de l'Ultra-Trail des Chic-Chocs 2021.

5 000 $ Festival La Virée, Carleton-sur-Mer Réalisation de la 20e édition du festival.

10 000 $ La Fête du bois flotté, Sainte-Anne-des-Monts Réalisation de l'édition 2021 de l'événement.

5 000 $ Sous-total

254 098 $ 237 000 $ Total 491 098 $

L'enveloppe de l'EPRT2020-2022 pour la région de la Gaspésie est de 847 628 $. À ce montant, Tourisme Gaspésie a ajouté une contribution financière de 600 000 $.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

Les projets plus substantiels visant l'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles.

