BÉCANCOUR, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Ces efforts contribuent à rendre la vie moins coûteuse pour les Canadiens et les Québécois.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé un investissement fédéral de 163,8 millions de dollars pour un projet au Parc industriel et portuaire de Bécancour, en partenariat avec le gouvernement du Québec, pour un investissement total allant jusqu'à 327,6 millions de dollars. Le projet comprend la réfection et l'expansion des infrastructures portuaire, l'ajout de capacité de stockage d'autres mesures visant à améliorer l'accès au port et la fluidité du Parc industriel et portuaire de Bécancour.

Ces améliorations vont réduire la congestion, optimiser l'espace de stockage et diversifier les activités du Parc. Elles vont aussi permettre au site de répondre aux besoins des marchés nouveaux et émergents, notamment celui de la filière batterie, un secteur stratégique pour l'avenir économique du Québec et du Canada.

Grâce à cet investissement, le port sera mieux équipé pour soutenir la croissance rapide des industries liées aux batteries et autres technologies vertes. Ce projet renforcera ainsi la position de Bécancour comme un pôle clé pour l'industrie des batteries en Amérique du Nord, contribuant à la transition énergétique du Canada et à la création d'emplois dans la région de la Mauricie.

Citations

« L'amélioration du Parc industriel et portuaire de Bécancour renforcera considérablement nos chaînes d'approvisionnement essentielles. En soutenant des projets tels que celui-ci, on améliore la capacité du port et stimule sa croissance économique. Cela contribue à la construction d'une économie plus forte et plus durable pour les Québécois ainsi que pour tous les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« Les améliorations apportées au Parc industriel et portuaire de Bécancour illustrent non seulement notre engagement à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada, mais aussi notre volonté de positionner le Québec, et plus particulièrement la Vallée de la transition énergétique, comme un leader dans l'industrie des batteries. Cet investissement stratégique soutiendra la croissance dans l'économie verte, tout en créant des emplois de qualité en Mauricie et ailleurs. Nous mettons les bases d'une transition énergétique réussie pour tous les Québécois et les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cette annonce marque une étape significative vers l'amélioration des infrastructures et des services portuaires fournis par la SPIPB. C'est avec fierté que les équipes mènent de front le déploiement de projets majeurs, et je suis reconnaissant pour le travail qu'elles accomplissent sans relâche. Étant natif du secteur Gentilly, je me sens privilégié de contribuer à de telles réalisations dans ma région! »

Donald Olivier, Président-directeur général

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB)

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada .

. Par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada effectue des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui aide à réduire les coûts de la vie pour la population canadienne.

effectue des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui aide à réduire les coûts de la vie pour la population canadienne. Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada .

. Depuis 2017, un total de 4,1 milliards de dollars a été alloué à des projets qui appuient l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055