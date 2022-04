Près de 218 000 $ pour soutenir un projet pilote de réservation en ligne universel de l'Association Hôtellerie Québec

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'encourager la relance touristique du Québec en allouant une aide financière de 217 623 $ à l'Association Hôtellerie Québec. L'objectif : appuyer un projet pilote de mise en œuvre d'un moteur de réservation en ligne universel avec le réseau Ôrigine artisans hôteliers.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Cette aide financière est octroyée par l'entremise du volet 2 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), créé dans le cadre du Plan de relance touristique, lancé par la ministre du Tourisme le 11 juin 2020. Le but de ce volet est de soutenir la réalisation de projets collectifs d'adaptation de petites et moyennes entreprises touristiques aux nouvelles réalités sanitaires.

Citations :

« Augmenter la présence numérique de nos entreprises est plus que jamais nécessaire afin de joindre efficacement les clientèles. Avec cette nouvelle plateforme de réservation, les clients auront accès à l'ensemble de l'offre des hôteliers participants au même endroit. Ils pourront réserver directement auprès de l'établissement au lieu de passer par une plateforme étrangère. En plus de répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus soucieux d'acheter localement, ce projet, qui pourrait éventuellement être étendu à l'ensemble du Québec, permettra de positionner l'offre touristique des hôteliers québécois de façon compétitive et durable sur les différents marchés. Cela signifie donc plus d'argent pour nos hôteliers, plus d'économies pour la clientèle et, ultimement, plus de retombées touristiques dans nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous anticipons des répercussions positives majeures pour toute l'industrie hôtelière québécoise. Depuis des années, les propriétaires d'hébergements touristiques tentent de convaincre les voyageurs de réserver en direct avec eux afin d'économiser sur les taux de commission élevés des plateformes de réservation étrangère. Le client pourra ainsi gérer ses réservations dans toutes les régions du Québec, à partir d'un seul endroit et sur un site 100 % québécois que nous pourrons bonifier selon les besoins de l'industrie et des clients. »

Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'Association Hôtellerie Québec

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'Association Hôtellerie Québec et de la ministre du Tourisme dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure. Cette opportunité contribuera à la relance juste à temps pour la période estivale! Grâce à cette expérience numérique adaptée aux besoins des clients, nous serons capables de maximiser les réservations en ligne pour nos hôteliers membres partout au Québec et de prendre part à leur succès. »

Amélie Leduc Dauphinais, directrice générale d'Ôrigine artisans hôteliers

Faits saillants :

Cette initiative de l'Association Hôtellerie Québec permettra à la clientèle d'effectuer des recherches et des réservations par date et par géolocalisation parmi tous les hôteliers membres de la coopérative Ôrigine artisans hôteliers et davantage si le projet pilote est concluant.

Les projets admissibles au volet 2 de l'EPRT devaient profiter à plusieurs entreprises touristiques ayant subi les contrecoups de la pandémie de la COVID-19. Ces entreprises pouvaient évoluer dans un ou plusieurs secteurs d'activité touristiques différents et être situées dans une seule ou plusieurs régions touristiques du Québec.

Les projets visés constituaient une solution d'affaires innovante visant l'amélioration de l'expérience client ainsi que la gestion et la vente à distance. Ils devaient générer des retombées financières quantifiables.

Une enveloppe de 3 750 000 $ a été initialement allouée à des projets du volet 2 de l'EPRT pour l'ensemble du Québec.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mises en place pour soutenir l'industrie touristique québécoise. Au total, le gouvernement du Québec a mis plus de 1,2 milliard de dollars à la disposition de l'industrie depuis le début de la crise pour l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Claudie Bérubé, Contact de presse, Association Hôtellerie Québec, Tél. : 418 801-7663, www.hotelleriequebec.com