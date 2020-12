Près de 2 M$ pour soutenir les stations de ski du Québec

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière maximale de 1 446 940 $ à l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) dans le cadre d'une nouvelle entente bonifiée pour les années 2020-2025. L'Association aura maintenant plus de moyens pour poursuivre son mandat de développement de l'offre, d'accompagnement des entreprises ainsi que d'acquisition et de diffusion de connaissances stratégiques et d'expertises sectorielles.

S'ajoute à ce montant une somme de 500 000 $ pour la réalisation d'une étude sur la nature des investissements à prévoir en matière d'adaptation aux changements climatiques et de pérennité des stations de ski alpin du Québec.

« La saison de ski génère une activité économique importante pour plusieurs de nos régions, tout comme les activités proposées par les stations de montagne actives à longueur d'année. Ce secteur est en constante évolution. En effet, l'alternance des saisons, les changements climatiques et l'avènement de nouvelles technologies, entre autres, représentent des défis d'importance auxquels nous devons nous préparer dès maintenant. Il est primordial de protéger nos investissements présents et de maximiser ceux du futur. Par ce nouveau soutien financier et le renouvellement de son entente avec l'Association des stations de ski du Québec, votre gouvernement réaffirme avec conviction sa volonté d'assurer la pérennité de ce secteur créateur de richesse pour le Québec. Ainsi, la population québécoise continuera de profiter de nos superbes montagnes, et les touristes d'ailleurs redécouvriront en grand nombre nos pentes lorsque la situation le permettra. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous sommes heureux de recevoir ce soutien financier du ministère du Tourisme. Ces sommes permettront à l'Association de bien remplir sa mission, qui vise à accompagner les stations de ski dans le développement de l'offre, l'amélioration des pratiques d'affaires et l'élargissement des connaissances stratégiques associées à l'industrie. Cette annonce tombe à point dans le contexte où l'industrie du ski est appelée à relever des défis sans précédent notamment pour l'évolution de son modèle d'affaire en contexte de pandémie, en plus d'être confrontée aux besoins d'adaptation associés aux changements climatiques. Nous avons confiance en notre capacité de relever le défi et sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement pour assurer l'accompagnement aux stations de ski au cours des prochaines années. »

Yves Juneau, président-directeur général de l'ASSQ

Faits saillants :

L'ASSQ est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme représentante des stations de ski du Québec.

Les associations touristiques sectorielles sont des partenaires privilégiés du ministère du Tourisme pour le développement de leurs produits ou de leur secteur respectif. Elles sont appelées à exercer leur leadership et à jouer un rôle de concertation auprès des intervenants de leur secteur. L'objectif : favoriser la convergence des actions touristiques sectorielles et régionales et l'arrimage de celles-ci avec les orientations du Ministère.

La réalisation d'une étude à l'échelle du territoire québécois portant sur la situation des stations de ski en contexte de changements climatiques s'impose afin de comprendre la capacité d'adaptation du secteur alpin. Cette étude permettra de déterminer les pressions auxquelles font face les entreprises, la capacité à faire évoluer les modèles d'affaires des organisations et les meilleures pistes d'adaptation pour une relance économique durable du secteur.

