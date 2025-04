Près de 1 M$ pour soutenir l'environnement en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de l'Estrie consacrent une somme de 831 248 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement en matière de forêt, d'environnement et de changements climatiques.

L'entente a pour objectif d'assurer la convergence et la complémentarité des actions des différents partenaires régionaux pour favoriser, à court et à moyen termes, le développement et la réalisation de projets porteurs en matière de forêt, d'environnement et de changements climatiques en Estrie. Elle permettra également de stimuler l'élaboration d'initiatives mobilisatrices et innovantes qui répondent aux priorités régionales en ces matières, puis de les faire rayonner.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Santé Québec, les huit MRC de l'Estrie, la Table des MRC de l'Estrie et la Ville de Sherbrooke.

Citations :

« Par cette entente, notre gouvernement démontre que les besoins environnementaux du Québec lui tiennent à cœur. Les initiatives qui en découleront viendront protéger les milieux naturels, une des richesses du territoire de l'Estrie. Elles permettront également d'améliorer les milieux de vie de la population de la région. Je tiens à saluer les partenaires pour cette belle entente! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'entente permettra notamment de développer une vision commune des enjeux forestiers, environnementaux et climatiques, de mobiliser les différents acteurs régionaux autour d'actions stratégiques, et de faire rayonner des initiatives dans le domaine forestier. Je remercie à l'avance tous les intervenants visés pour leur contribution dans la gestion du territoire et de la forêt de demain, en Estrie. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« La préservation de l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques sont des priorités absolues pour l'Estrie. Cette entente sectorielle est un pas significatif dans la bonne direction. Je suis convaincu que ces projets renforceront notre engagement envers un avenir plus vert et durable. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Face aux bouleversements climatiques et à l'urgence d'assurer une gestion responsable de nos forêts - qui couvrent 80 % du territoire estrien - et de nos écosystèmes, cette entente sectorielle incarne notre volonté collective de bâtir une Estrie plus résiliente et durable. S'adapter exige une vision partagée, une intervention concertée et une harmonisation de nos actions à l'échelle régionale. Avec l'expertise de nos partenaires et le leadership du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, nous posons les bases d'un mouvement porteur de changement concret. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 665 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les 8 MRC de l'Estrie ainsi que la Ville de Sherbrooke accorderont chacune une somme de 6 622 $ à l'entente, pour un total de 59 598 $, ainsi qu'une contribution sous forme d'un apport en nature d'une valeur de 11 850 $ chacune, pour un total de 106 650 $.

