Près de 1 M$ pour l'environnement et le développement durable en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, était présent ce matin pour annoncer que le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Mauricie consacrent une somme de 963 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle en environnement et en développement durable.

L'entente vise notamment à créer un fonds pour soutenir des projets dans ces domaines. En collaboration avec les intervenantes et intervenants du milieu, un plan stratégique sera aussi élaboré pour déterminer les besoins et les priorités de financement. Les actions réalisées par les nombreuses organisations ainsi que leurs retombées seront mises en valeur. Enfin, des activités régionales seront organisées.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, l'agglomération de La Tuque, les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières, ainsi que le Conseil régional de l'environnement de la Mauricie (Environnement Mauricie).

Citations :

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente, car elle permettra aux différents partenaires de partager une compréhension des défis en environnement et en développement durable. Ultimement, ce sont toutes les citoyennes et tous les citoyens qui profiteront des actions qui seront posées en ce sens! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette entente constitue une étape importante pour la protection de l'environnement et le développement durable de la région de la Mauricie. C'est le résultat d'une mobilisation significative de toutes les parties. Je suis fier que notre gouvernement puisse contribuer à la mise en œuvre de telles initiatives en soutien à nos régions, soucieuses d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Grâce à cette entente, des projets pertinents et de qualité seront soutenus financièrement. On le sait, la Mauricie est un pôle important de la transition énergétique, laquelle va nous permettre d'atteindre nos objectifs de décarbonation au Québec. Les retombées environnementales de ces initiatives seront assurément bénéfiques pour développer des milieux de vie durables. Je remercie Lauréanne Daneau d'Environnement Mauricie, son équipe ainsi que les participantes et participants pour leur engagement à rendre notre région encore plus verte! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Face aux défis climatiques, la Mauricie doit agir. Chaque geste écoresponsable, chaque initiative durable est une graine semée pour l'avenir de notre région. La mise en place de ce fonds viendra soutenir des projets qui auront une influence positive sur nos communautés. Ensemble, engageons-nous concrètement pour un développement harmonieux et respectueux de notre environnement. »

Guy Veillette, représentant de la Table des élus de la Mauricie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Avec les changements climatiques, le déclin de la biodiversité, l'accumulation de déchets dans les sites d'enfouissement et la pollution en général, les défis sont immenses. Cette entente sectorielle représente un levier supplémentaire que la Mauricie se donne pour les relever et, surtout, pour faire rayonner les bons coups, de manière à donner envie à tout le monde de protéger la nature et de bâtir des milieux de vie durables. »

André Lavoie, président du conseil d'administration d'Environnement Mauricie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 900 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les MRC et les villes de la région accorderont chacune une somme de 10 500 $ à l'entente, pour un total de 63 000 $.

