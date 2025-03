Près de 1 M$ pour former des travailleurs dans le secteur minier

VAL-D'OR, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 966 496 $ pour former des travailleurs en mécanique d'engin lourd.

Cet investissement répond aux enjeux de productivité pour la profession de mécanicien pour les engins miniers mobiles et permet de pourvoir les postes vacants, grâce à la formation en alternance travail-études.

Ces formations, tant théoriques que pratiques, mèneront à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles en mécanique minière mobile et à un diplôme d'études professionnelles en mécanique d'engins de chantier.

« En Abitibi-Témiscamingue, le secteur minier est stratégique. Il est essentiel d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans notre économie. Je suis très heureux d'avoir pu annoncer cet investissement de près de 1 million de dollars. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Le développement des compétences est crucial pour répondre aux besoins du marché du travail. Pour soutenir notre économie et les entreprises, il faut offrir des formations qui permettent aux travailleurs de s'adapter à l'évolution des pratiques et aux entreprises d'assurer leur croissance. La formation est au cœur de nos efforts en matière d'emploi, notamment pour augmenter la productivité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour l'Abitibi-Témiscamingue alors que l'industrie des mines y est en pleine effervescence. C'est une excellente nouvelle et je tiens à féliciter tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Contribuer au développement des compétences dans le secteur minier à travers de beaux projets de partenariat comme celui-ci, avec agilité et innovation, demeure une des raisons d'être du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines. Avec le programme COUD d'attestation d'études professionnelles en mécanique minière mobile, nous franchissons un nouveau pas en ce sens en renouvelant ce programme avec le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, tout en allant plus loin avec la possibilité pour les titulaires de l'attestation d'études professionnelles d'atteindre le niveau du diplôme d'études professionnelles. Une valeur ajoutée intéressante pour les entreprises de la région dont les besoins de main-d'œuvre dans ce domaine d'études sont parmi les plus importants du secteur minier. »

Suzie Therriault, directrice générale du Comité sectoriel de l'industrie des mines

« Le programme COUD en mécanique minière mobile est grandement apprécié des entreprises de l'Abitibi. Il favorise une clientèle élargie d'étudiants qui contribuent de façon efficace à combler les importants besoins de main-d'œuvre du secteur en mécanique minière mobile. »

Yves Dubé, directeur général par intérim du Centre de formation professionnelle Lac‑Abitibi

Les entreprises participantes sont Agnico Eagle division Laronde, Mine d'or Eldorado, Sandvik, Iamgold, Machines Roger Limitée, Maclean.

