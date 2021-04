Préparer la relance du tourisme dans les Cantons-de-l'Est

Le gouvernement du Canada annonce un soutien de 42 958 $ aux Productions Traces et Souvenances pour concevoir et développer une nouvelle expérience touristique.

SHERBROOKE, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis le début de la crise, les entreprises du secteur touristique ont su démontrer résilience, patience, créativité et adaptabilité. Alors qu'elles emploient normalement l'équivalent de près de 2 millions de travailleurs à l'échelle du pays et génèrent annuellement quelque 100 milliards de dollars de recettes, elles subissent depuis déjà plus d'un an les contrecoups de la pandémie.

Comme vecteur de diversification et de développement économique majeur, le tourisme sera toutefois partie prenante de la relance économique. Par l'entremise DEC, le gouvernement du Canada renouvelle son appui à l'industrie et répond présent avec de nouveaux investissements dans les attraits touristiques et les établissements québécois.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 42 958 $ aux Productions Traces et Souvenances. Cette contribution non remboursable permettra à l'organisme de concevoir et développer une nouvelle expérience touristique. Le projet, une visite théâtrale et animée, à pied, dans le centre-ville de Sherbrooke, mettra en lumière l'héritage culturel et historique du territoire et valorisera le tourisme gourmand.

OBNL constitué en 2004, Les Productions Traces et Souvenances conçoit, produit et diffuse des œuvres artistiques visant à faire connaître au grand public de façon théâtrale la richesse patrimoniale et historique du territoire et particulièrement celle des Cantons-de-l'Est. Au total, cet organisme a livré plus de 1 000 représentations de ses productions, lesquelles ont rejoint quelque 55 000 spectateurs, des touristes provenant du Québec, du Canada et d'ailleurs.

L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans économique, social et culturel dans les collectivités, représente un maillon essentiel du développement économique régional. Présent à ses côtés depuis le début de la crise, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie afin que les régions soient prêtes à accueillir les touristes lorsque les conditions favorables seront réunies.

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui confirme notre volonté d'être présents pour l'industrie touristique et réitère notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. La contribution financière accordée aux Productions Traces et Souvenances constitue une très bonne nouvelle pour l'attractivité de Sherbrooke et de ses environs. Grâce aux investissements de notre gouvernement dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et le gouvernement du Canada s'engage à accompagner les joueurs clés de ce secteur pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons aussi présents pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évoluera. La relance économique ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique des Cantons-de-l'Est afin que, tous ensemble, nous puissions rebondir plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Cet investissement est effectué en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

