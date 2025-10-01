Premiers jalons du corridor vert de l'Est : un grand pas vers une mobilité active et durable

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les premiers jalons du corridor vert de l'Est, un ambitieux projet de verdissement et de mobilité active qui reliera la Rivière des prairies au parc de la Promenade-Bellerive. Ce corridor piétonnier et cyclable vise à connecter les grands parcs du secteur, dont le parc-nature du Ruisseau-De Montigny, le parc-nature du Bois-d'Anjou et plusieurs espaces verts locaux.

Des partenariats stratégiques avec Sobeys et la Ville de Montréal-Est

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration entre la Ville de Montréal et Ville de Montréal-Est. Il sécurisera 13,1 hectares de milieux naturels - l'équivalent d'environ 10 terrains de football américain - permettant de créer le corridor vert. De plus, la conclusion d'une entente pour la construction d'un supermarché dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve permettra l'acquisition de terrains stratégiques pour la portion sud du corridor. En plus de connecter les quartiers et les secteurs de biodiversité, ces terrains contribueront à l'atteinte de l'objectif de 10 % de milieux naturels protégés sur le territoire.

« Ce corridor vert est bien plus qu'un simple lien de mobilité et de biodiversité, c'est une formidable occasion de transformer notre manière de vivre dans l'Est et de désenclaver des quartiers actuellement ponctués de secteurs industriels. Les gens de l'Est et les milliers de travailleurs qui s'y déplacent chaque jour méritent eux aussi des espaces verts et des infrastructures de déplacement sécuritaire. Grâce aux ententes conclues avec Montréal-Est et Sobeys, nous franchissons une étape importante pour rendre l'Est de Montréal plus vert, avec des quartiers apaisés et mieux connectés », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

« Le projet d'épicerie était très attendu par les gens du quartier. On a fait une pierre deux coups : assurer l'offre alimentaire, bonifier les espaces verts et connecter les secteurs. On ne peut plus penser les dossiers en silo : il faut saisir toutes les opportunités d'avoir un maximum de retombées, et c'est ce qu'on fait ici pour les résidentes et les résidents de Tétreaultville », ajoute le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve, Pierre-Lessard-Blais.

« Ce premier corridor vert à Montréal-Est est une excellente nouvelle à laquelle notre Ville est fière de contribuer. Le futur axe piétonnier et cyclable est le fruit d'un travail de longue haleine, basé sur une collaboration efficace avec la Ville de Montréal pour verdir le territoire et préserver l'environnement en favorisant les déplacements actifs. Le changement de vocation de l'axe concerné, qui devait initialement être un boulevard, reflète bien les priorités de notre Vision 2050 en matière d'aménagement du territoire et de qualité de vie de la population », a souligné la mairesse de la Ville de Montréal-Est, Anne St-Laurent.

Enraciner la nature en ville

À terme, la vision est de connecter les espaces verts de la Rivière-des-Prairies au parc de la Promenade-Bellerive, via un réseau de 17 km qui s'étalera du nord au sud de l'île de Montréal. Des démarches de collaboration et de planification se poursuivent pour le reste du tracé. Le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 prévoit que 40 % du territoire montréalais est verdi et on compte 70 km de corridors verts.

Consultez la carte du « Réseau des corridors verts projetés » (page 209, carte 2-19) du Plan d'urbanisme et de Mobilité 2050.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]