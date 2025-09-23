La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en mission à New York pour renforcer les partenariats internationaux et promouvoir le leadership urbain sur les enjeux mondiaux

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Du 24 au 26 septembre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, effectuera sa dernière mission à New York dans le cadre de la Climate Week NYC et de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.

« Les municipalités sont les premières à ressentir les effets des crises économiques, climatiques et sociales et elles sont aussi les mieux placées pour y répondre rapidement et efficacement. Montréal, ville proactive et résiliente, agit concrètement pour favoriser l'économie circulaire, les énergies renouvelables et l'inclusion. Cette mission à New York est l'occasion de consolider nos partenariats nord-américains et internationaux et de contribuer activement aux discussions internationales sur les solutions locales aux défis contemporains », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Les thématiques abordées incluent l'adaptation climatique, la migration internationale et la gestion durable du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, une ressource précieuse que Montréal partage avec de nombreuses villes situées au sud de la frontière. La mairesse participera à plusieurs événements de haut niveau réunissant des leaders politiques, des experts, des représentantes et représentants du secteur privé et des acteurs de la société civile.

La mission permettra de valoriser les partenariats entre les villes canadiennes et américaines, notamment dans le cadre de la déclaration commune signée à Montréal en 2024 par plus de 260 mairesses et maires pour attirer des industries durables et développer des secteurs riverains accessibles. Lors des activités prévues par l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la mairesse souhaite réaffirmer l'engagement de la métropole envers la qualité de l'eau, l'accès équitable aux berges et l'emploi durable dans le bassin partagé des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Dans le cadre des panels organisés par les agences onusiennes, la mairesse veut souligner l'importance du leadership municipal fondé sur des alliances stratégiques et une mobilisation concertée des acteurs du territoire.

« L'eau doit être un moteur économique, écologique et social. Nous voulons attirer des entreprises qui respectent l'environnement et qui contribuent à une prospérité partagée, sans compromettre la santé de nos écosystèmes. Pour y arriver, le leadership municipal doit s'appuyer sur des alliances solides avec les communautés, les entreprises, les institutions et l'ensemble de la population. Aucun acteur ne peut relever seul les défis du développement durable », a ajouté la mairesse.

Une reconnaissance du rôle de Montréal dans les solutions urbaines durables

Cette mission s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre Montréal et les instances internationales. Le 18 septembre, la Ville a célébré l'inauguration officielle du bureau d'ONU-Habitat, programme des Nations Unies qui promeut des villes durables, inclusives et résilientes face aux changements climatiques, tout en garantissant l'accès à un logement décent. Sixième bureau onusien dans la métropole, cette ouverture témoigne de la reconnaissance du rôle de Montréal dans la mise en œuvre de solutions urbaines durables et inclusives, et renforce sa collaboration avec les organisations internationales engagées dans la transition écologique et sociale des milieux urbains. À New York, la mairesse partagera d'ailleurs une tribune avec la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Mme Anaclaúdia Rossbach, pour explorer les liens entre changements climatiques, conflits internationaux et migration, ainsi que leurs effets concrets sur le logement, les services et la qualité de vie.

Par ailleurs, la participation de la mairesse s'inscrit dans la continuité des engagements internationaux de la Ville de Montréal et de sa participation active aux discussions préparatoires à la COP30, prévue en novembre 2025 à Belém, au Brésil.

