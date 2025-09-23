La Ville de Montréal soutient le Registre des loyers de Vivre en Ville pour renforcer la transparence du marché locatif

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Face à une crise du logement qui frappe plus durement que jamais, la Ville de Montréal intensifie ses efforts pour soutenir les ménages montréalais, en particulier les plus vulnérables. Elle annonce aujourd'hui un appui financier de 50 000 $ à l'organisme Vivre en Ville pour consolider son Registre des loyers, un outil technologique déjà utilisé par des dizaines de milliers de locataires à travers le Québec.

« Le logement est un droit fondamental. Tout le monde mérite de vivre dans un quartier dynamique, sécuritaire et abordable, peu importe son revenu ou sa situation familiale. En soutenant le Registre des loyers, nous outillons concrètement les locataires pour faire face à des hausses abusives », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation.

Protéger les droits des locataires grâce au Registre des loyers

Depuis sa mise en ligne en mai 2023, le Registre des loyers contribue à une meilleure transparence du marché locatif et a permis à plus de 80 000 ménages - dont près de 41 000 à Montréal - de consulter et d'inscrire le prix de leur logement.

« La Ville continue de réclamer un registre national obligatoire, géré par le gouvernement du Québec. Mais en attendant, nous agissons. Nous espérons que ce soutien permettra à Vivre en Ville d'atteindre 10 000 inscriptions montréalaises supplémentaires », souligne Despina Sourias, membre du comité exécutif et conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs.

Dans le but d'améliorer la transparence quant aux prix des loyers et protéger les locataires de fortes hausses, la Ville encourage les citoyennes et citoyens à consulter le Registre des loyers de l'organisme Vivre en ville et à l'enrichir en indiquant le coût de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ce que fait la Ville en matière d'habitation, consultez montreal.ca

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

