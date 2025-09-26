La Ville de Montréal facilite la construction d'un projet de 70 logements hors marché dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a récemment entériné une résolution autorisant la vente à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) du terrain de l'ancienne usine Solotech, situé à l'angle de la rue Gilford et de la 2e Avenue dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, afin d'y réaliser un projet de logements abordables et sociaux.

Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de la Ville à accélérer et à faciliter la construction de logements hors marché sur son territoire. Conformément à sa Politique de cession d'immeubles municipaux à des fins de logements hors marché, la Ville cède ce terrain à la SHDM au coût de 564 000 $.

Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de six étages comprenant environ 70 logements hors marché de différentes tailles, allant d'une à trois chambres. Le début des travaux est prévu pour l'automne 2026.

« En cédant ce terrain à la SHDM, nous posons une nouvelle action concrète pour renforcer l'abordabilité de la métropole. Cette vente permettra de mieux viabiliser ce projet qui y naîtra. Il faut continuer de donner plus d'agilité et de flexibilité en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. C'est de cette façon que nous atteindrons notre cible de 20 % de logements hors marché d'ici 2 050 », a expliqué Benoit Dorais, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Ce projet tant attendu marque la transformation majeure d'un site enclavé et sous-utilisé en un espace porteur d'avenir pour le district du Vieux-Rosemont. Il incarne pleinement notre vision d'un arrondissement inclusif, durable et solidaire. Par ce geste concret, nous répondons aux besoins des citoyennes et citoyens et renforçons le tissu social de notre communauté », a souligné François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« En tant que partenaire privilégié de la Ville de Montréal dans la politique de cession d'immeubles, la SHDM est heureuse de faire l'acquisition du terrain de l'ancienne usine Solotech pour la création de 70 logements abordables et sociaux dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Ce projet contribuera à l'atteinte de notre objectif de développer 1 000 logements abordables et sociaux d'ici 2027 sur le territoire montréalais. Après avoir effectué des études de faisabilité concluantes sur ce site au courant de l'été, nos équipes travaillent actuellement sur les travaux de conception pour débuter ce chantier dès l'automne 2026 », a déclaré Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]; Société d'habitation et de développement de Montréal , Relations médias - Julien Serra, 514 380-2188, [email protected]