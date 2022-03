Première étape pour le projet d'agrandissement du Cégep de Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann a annoncé aujourd'hui que le projet d'agrandissement du Cégep de Drummondville a été inscrit au Plan québécois des infrastructures 2022-2032. Ce projet vise la construction d'un nouveau pavillon pour combler le déficit d'espaces et ainsi répondre à la hausse de la clientèle collégiale. La ministre a fait cette annonce au Cégep en compagnie de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, et de M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond‒Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement.

Au cours des prochaines années, le ministère de l'Enseignement supérieur anticipe une croissance de l'effectif étudiant du Cégep de Drummondville.

Ce projet d'agrandissement viendrait également stimuler la vie collégiale, notamment par la possibilité de l'aménagement d'une cour intérieure comportant une aire de repos, une classe extérieure et du mobilier urbain, soit une réponse adaptée à des besoins exprimés par le milieu. Les études préliminaires permettront d'établir le coût du projet et de le faire autoriser officiellement par le gouvernement.

Citations :

« Un projet d'agrandissement est toujours une bonne nouvelle puisque nous sommes tous conscients de l'effet positif d'un environnement moderne et adapté sur la persévérance scolaire de nos étudiantes et étudiants. En fin de compte, leur réussite est non seulement un pas en avant pour notre société, mais aussi une avancée pour sa prospérité et son développement. Ils seront les acteurs des changements de demain et nous devons les accompagner de la meilleure façon qui soit. Notre gouvernement a toujours dit que l'éducation était une grande priorité et les choix que nous faisons en témoignent. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Cégep de Drummondville est un attrait majeur pour notre région. Il permet à des jeunes de toute la région de poursuivre leurs études supérieures près de chez eux. C'est pourquoi je me réjouis grandement de l'annonce par ma collègue de ce magnifique projet d'agrandissement, qui, à terme, permettra au collège de continuer à remplir ses divers mandats, à commencer par celui de former la relève de chez nous. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Pour une région comme la nôtre, ce genre de projet revêt une importance toute particulière. Au-delà de l'espace ajouté, c'est la qualité de vie de plusieurs jeunes qui sera rehaussée puisqu'ils pourront continuer d'habiter chez eux alors qu'ils entreprennent cette délicate transition entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est par de tels gestes que nous gardons nos communautés vivantes. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond‒Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Le Cégep de Drummondville remercie de tout cœur Mme McCann et son gouvernement pour cette excellente nouvelle. Ce projet d'agrandissement, qui regroupe d'ailleurs déjà toute la communauté collégiale, permettra à notre établissement d'enseignement supérieur de se donner les moyens de ses ambitions et de répondre adéquatement aux besoins de la population.»

Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville

Faits saillants :

Le projet vise la construction d'un nouveau pavillon de 6 300 mètres carrés bruts sur les terrains du Cégep qui pourrait être accessible à l'automne 2023.

Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2 450 étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC).

