Montréal 2026 a levé le voile sur les treize parcours officiels des prochains Championnats du Monde Route UCI . Point culminant des courses en ligne, le mont Royal, avec son ascension exigeante et son circuit de 13,4 km, sera le théâtre des futurs sacres mondiaux, 52 ans après avoir vu briller Eddy Merckx et Geneviève Gambillon lors des premiers Championnats du Monde UCI de cyclisme sur route organisés en dehors du continent européen.

KIGALI, Rwanda , le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le comité d'organisation local a dévoilé ce vendredi tous les parcours officiels des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, qui se tiendront du 20 au 27 septembre 2026. Au cœur des tracés : un circuit exigeant de 13,4 km autour du mont Royal, point culminant des courses en ligne.

L'annonce a été faite à Kigali, au Rwanda, lors des Championnats du Monde Route UCI 2025, où est présente une délégation du comité d'organisation local, accompagnée de dignitaires québécois et canadiens.

Les deux courses en ligne Élite prendront leur envol en Montérégie, à Brossard, avant de traverser sept autres municipalités de la région pour rejoindre le circuit final du mont Royal par le pont Samuel-De Champlain. Les coureurs et les coureuses devront y affronter plusieurs difficultés majeures : la montée de Camillien-Houde (2,3 km à 6,2 % de moyenne), la côte de la Polytechnique avec des passages à plus de 11 %, ainsi que le faux plat montant de l'avenue du Parc, théâtre commun de l'arrivée des treize épreuves.

Côté contre-la-montre, les coureur•euses partageront le même circuit de 39,9 km autour de Montréal. Ce parcours passera notamment par le circuit Gilles-Villeneuve et le parc Jean-Drapeau, avant de franchir le pont de la Concorde pour rejoindre le cœur de la métropole.

Avec ces parcours, Montréal 2026 entend conjuguer exigence sportive et mise en valeur du territoire : rivières, monts, vergers et paysages urbains offriront un cadre unique, à l'image d'une métropole ouverte sur le monde et fière de ses racines.

Les Championnats du Monde Route UCI seront la plus grande manifestation sportive accueillie à Montréal depuis les Jeux olympiques de 1976, avec treize épreuves (contre-la-montre, courses en ligne et relais mixte), réunissant près de 1 000 cyclistes des catégories Juniors, moins de 23 ans et Élite, hommes et femmes.

Ce dimanche, lors de la cérémonie de clôture des Championnats du Monde Route UCI 2025, Monsieur David Lappartient, président de l'Union Cycliste Internationale (UCI), remettra officiellement le drapeau de l'UCI à Monsieur Joseph Limare, directeur général du comité d'organisation local Montréal 2026, Monsieur Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal et Madame Mylène Gagnon, vice-présidente Ventes et service aux congrès de Tourisme Montréal. Ce geste hautement symbolique marque le passage de relais entre Kigali et Montréal, et donne le coup d'envoi officiel du compte à rebours vers septembre 2026.

PROGRAMME COMPLET DES ÉPREUVES

Dimanche 20 septembre

Contre-la-montre individuel femmes élites 39,9 km - 195 m de dénivelé

Contre-la-montre individuel hommes élites 39,9 km - 195 m de dénivelé

Lundi 21 septembre

Contre-la-montre individuel moins de 23 ans hommes 32,1 km - 175 m de dénivelé

Contre-la-montre individuel moins de 23 ans femmes 20,2 km - 131 m de dénivelé

Mardi 22 septembre

Contre-la-montre individuel hommes juniors 20,2 km - 131 m de dénivelé

Contre-la-montre par équipes - relais mixte 40,4 km - 262 m

Contre-la-montre individuel femmes juniors 11 km - 89 m de dénivelé

Jeudi 24 septembre

Course en ligne femmes moins de 23 ans 134 km - 10 tours - 2650 m de dénivelé

Course en ligne hommes juniors 134 km - 10 tours - 2650 m de dénivelé

Vendredi 25 septembre

Course en ligne hommes moins de 23 ans - 174,2 km - 13 tours - 3 445 m de dénivelé

Course en ligne femmes juniors 80,4 km - 6 tours - 1590 m de dénivelé

Samedi 26 septembre

Course en ligne femmes élites 180 km - parcours de 72,8 km + 8 tours de 13,4 Km - 2502 m de dénivelé

Dimanche 27 septembre

Course en ligne hommes élites - 273,2 km - parcours de 112,4 km + 12 tours de 13,4 km - 3720 m de dénivelé

Les Championnats du Monde Route UCI sont orchestrés par l'UCI et le comité d'organisation local Montréal 2026, avec l'appui et le soutien financier et technique de la Ville de Montréal, des gouvernements du Québec et du Canada, de Tourisme Montréal et de Tourisme Montérégie.

DÉCLARATIONS

« La présentation des parcours des Championnats du Monde Route UCI 2026 de Montréal marque une étape clé dans la préparation d'un événement qui s'annonce exceptionnel. Forte de son expérience avec le Grand Prix Cycliste de Montréal, notamment, la Ville confirme sa volonté de renforcer son statut de référence mondiale en matière de cyclisme. Les parcours présentés offriront non seulement une vitrine spectaculaire des richesses de la métropole, mais inspireront également ses citoyens et citoyennes à profiter pleinement des joies et bienfaits de la petite reine à plus long terme. Je me réjouis de la tenue des Championnats du Monde Route UCI à Montréal en 2026, 11 ans après la dernière venue de notre événement annuel phare en Amérique du Nord et 33 ans après sa dernière édition organisée au Canada. »

- M. David Lappartient, président de l'Union Cycliste Internationale (UCI)

« Nous sommes fier•ères d'enfin pouvoir dévoiler tous les parcours des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 : 13 épreuves couvrant près de 1 180 km à travers 9 municipalités, conçues en concertation avec toutes les instances impliquées. Ces tracés incarnent l'accessibilité, l'inclusion et la richesse de notre territoire. Les Championnats du Monde Route UCI s'annoncent déjà comme une page marquante de l'histoire du cyclisme mondial, créant des souvenirs inoubliables et laissant une empreinte durable sur Montréal, le Québec et le Canada. »

- M. Joseph Limare, directeur général, Comité d'organisation local des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026

« Nous sommes fier•ères d'accueillir les Championnats du Monde Route UCI 2026. Il s'agira d'une occasion exceptionnelle de mettre en valeur la région métropolitaine de Montréal et de souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. La population pourra assister gratuitement à cette compétition prestigieuse, qui rassemblera les meilleur•es cyclistes hommes et femmes du monde. Ce sera aussi une occasion en or pour faire découvrir notre ville, ses commerces, ses parcs et ses attraits. En plus d'un spectacle sportif de haut niveau, l'événement laissera des legs durables, comme le repavage de la voie maritime, tout en générant d'importantes retombées économiques. »

- M. Alain Vaillancourt, membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la sécurité publique

« Ce sera un moment historique pour Montréal! Accueillir les Championnats du Monde Route UCI 2026, le plus grand événement sportif dans notre destination depuis les Jeux olympiques de 1976, représentera un immense honneur et une vitrine exceptionnelle à l'échelle mondiale. Ce sera une célébration de notre passion pour le sport, de notre hospitalité légendaire et de notre attachement profond au mont Royal. Pendant une semaine, les regards du monde entier se tourneront vers Montréal. Ce sera une occasion unique de faire vibrer la métropole, de faire rayonner notre destination et de générer des retombées majeures pour tout l'écosystème touristique. »

- Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Nous sommes très fier•ères d'accueillir une portion des épreuves sur notre territoire. Cette participation représente une occasion unique de mettre en lumière la richesse et la diversité de la Montérégie, et de l'associer à l'envergure de grands événements sportifs internationaux. »

- M. Mario Leblanc, directeur général, Tourisme Montérégie

À PROPOS

MONTRÉAL 2026

Montréal 2026 est le comité d'organisation local des Championnats du Monde Route UCI. Fort de l'expérience acquise depuis 2010 avec l'organisation des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, seules épreuves UCI WorldTour en Amérique, le comité met son savoir-faire au service d'un événement d'envergure internationale. Il assure également la production télévisuelle et le signal mondial de ces compétitions, contribuant ainsi au rayonnement du cyclisme et de Montréal à l'échelle planétaire. montreal2026.org

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

Fondée le 14 avril 1900 à Paris, en France, l'Union Cycliste Internationale (UCI) est l'instance faîtière du cyclisme au niveau mondial. Elle développe et supervise le cyclisme sous toutes ses formes et pour tout le monde, en tant que sport de compétition, activité de loisir saine, et moyen de transport et de s'amuser. L'UCI assure la gestion et la promotion des onze disciplines du cyclisme : route, piste, mountain bike, BMX Racing, BMX Freestyle, cyclo-cross, trial, cyclisme en salle, cyclisme esport, gravel et snow bike. Cinq d'entre elles figurent au programme des Jeux olympiques (route, piste, mountain bike, BMX Racing et BMX Freestyle), deux dans celui des Jeux paralympiques (route et piste). Pour plus d'informations : uci.org

