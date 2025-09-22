MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal est enthousiaste de tenir un débat électoral consacré aux enjeux touristiques, une tradition initiée en 2021. Les représentants des médias sont invités à y assister.

Détails de l'événement

Date : Lundi 22 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 Heure : 9 h 30 à 11 h 00 (arrivée des médias à 9 h 00)

9 h 30 à 11 h 00 (arrivée des médias à 9 h 00) Point de presse à 11 h 10

Lieu : Cinquième salle de la Place des Arts

Le débat, animé par Jacques Primeau, réunira Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, et Luc Rabouin, chef de Projet Montréal, qui confronteront leurs visions sur des enjeux prioritaires pour le tourisme montréalais, notamment :

la qualité de l'environnement urbain, incluant la propreté et la sécurité,

le leadership municipal pour les grands projets et ensembles territoriaux tels que le Palais des congrès de Montréal et la façade maritime du fleuve Saint-Laurent ;

; le tourisme d'affaires et sportif, ainsi que la place de Montréal comme métropole culturelle et événementielle de premier plan.

Accréditation : Merci de confirmer votre présence via le lien suivant, en sélectionnant médias/journaliste : Le tourisme fait campagne 2025 | Invitation au débat électoral de Tourisme Montréal

- Vous avez également la possibilité de contacter la responsable des relations publiques directement par courriel pour confirmer votre présence, en précisant votre nom et le média que vous représentez. Le contact se trouve au bas de cette invitation.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

