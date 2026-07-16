Nouveaux ateliers municipaux : le gouvernement du Québec appuie financièrement Pointe-des-Cascades

POINTE-DES-CASCADES, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 834 600 $ a été accordée à la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades pour le projet de construction d'ateliers municipaux.

Le nouveau bâtiment abritant les ateliers municipaux sera construit au 1, place Albert-Leroux. Il aura une superficie au sol d'environ 545 mètres carrés et comptera deux niveaux. Le rez-de-chaussée comprendra notamment une aire de garage doté de quatre portes et baies de stationnement, un atelier, une salle de casiers, ainsi que des espaces de rangement. Une salle de toilettes adaptée aux personnes à mobilité réduite et plusieurs locaux utilitaires y seront également aménagés. À l'étage, les travaux prévoient l'aménagement d'une salle pour le personnel incluant une cuisinette, deux bureaux fermés ainsi que des espaces réservés à l'entreposage de l'équipement et de pièces utilitaires.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ce projet attendu par la communauté. En investissant dans des installations modernes et adaptées aux besoins du milieu, nous venons appuyer les citoyens et la Municipalité dans leur développement, tout en favorisant des services de qualité au bénéfice de tous. Félicitations aux équipes impliquées dans le projet. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse de voir ce projet prendre forme. Grâce à cet investissement important, la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades disposera enfin d'infrastructures modernes qui permettront aux employés municipaux de travailler dans de meilleures conditions et d'offrir des services toujours plus efficaces à la population. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« La Municipalité du village de Pointe-des-Cascades tient à remercier sincèrement le gouvernement du Québec pour son précieux soutien à la réalisation de notre nouveau garage municipal. Après des années de travail, de planification et de persévérance, nous voyons enfin les fruits de nos efforts se concrétiser. Ce projet essentiel permettra à notre équipe de disposer d'installations modernes et adaptées pour mieux servir notre communauté, tout en soutenant la croissance et le développement de Pointe-des-Cascades pour les générations à venir. »

Peter Zytynsky, maire de la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration de 10 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]