Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,1 M$ à la Ville de Beaupré

BEAUPRÉ, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 172 000 $ a été accordée à la Ville de Beaupré pour l'agrandissement et l'aménagement de son garage municipal.

Le bâtiment situé au 10, rue Industrielle sera agrandi de 455 mètres carrés pour atteindre une superficie totale de 4 485 mètres carrés. L'espace supplémentaire permettra notamment l'aménagement de bureaux administratifs, d'une salle de conférence et d'une cuisinette incluant une salle à manger. L'espace préexistant pourra être restructuré pour comprendre, entre autres, un atelier de réparation avec deux portes de garage, une baie de lavage, un atelier de soudure, ainsi que des aires d'entreposage. Des travaux de mise aux normes sont également prévus, dont le remplacement des portes et fenêtres, la réfection partielle de la toiture et la réparation des colonnes endommagées.

Citations :

« Des infrastructures municipales adaptées sont essentielles pour offrir des services de qualité aux citoyens. Notre gouvernement est fier d'appuyer la Ville de Beaupré dans la réalisation de ce projet, qui lui permettra de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain, nous donnons ainsi aux municipalités les moyens d'offrir des services efficaces, partout au Québec. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Ce soutien est une bonne nouvelle pour la Ville de Beaupré. Grâce à cet agrandissement, les équipes municipales pourront compter sur des espaces mieux adaptés à leurs activités et à l'entretien des équipements. Cette réalisation permettra à la Ville de se doter d'infrastructures qui répondent à ses besoins actuels et futurs. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je remercie monsieur le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, ainsi que madame la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et députée, Kariane Bourassa, pour la subvention nous permettant de réaliser des travaux de modernisation et de sécurisation des installations des travaux publics. Cela contribue grandement à améliorer les services offerts à la population de la Ville de Beaupré, et nous en sommes très reconnaissants. »

Serge Simard, maire de Beaupré

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration de 5 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]