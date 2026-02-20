Stages rémunérés : Québec veut plus de vétérinaires formés dans nos fermes, partout en région

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Depuis la mise en place de stages incitatifs rémunérés par le gouvernement du Québec en 2019, on constate une hausse des étudiants en médecine vétérinaire qui envisagent de faire carrière dans le secteur bioalimentaire, de la production à la transformation. Ces stages contribuent à soutenir l'accès aux services vétérinaires en production animale, un enjeu important pour les éleveurs, particulièrement en région. Cette main-d'œuvre spécialisée est essentielle au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et à la vitalité des entreprises agricoles.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, a ainsi confirmé le renouvellement de l'Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire.

Selon un sondage effectué en 2025 auprès des stagiaires, 96 % d'entre eux souhaitent exercer leur profession dans le secteur bioalimentaire, ce qui démontre un intérêt réel pour le secteur des animaux de ferme. De plus, 41 % des étudiants ont obtenu un emploi dans l'un de leurs anciens milieux de stage. Ces résultats confirment que les stages représentent un levier concret pour attirer et retenir la relève vétérinaire, tout en répondant aux besoins des producteurs dans l'ensemble des régions du Québec.

Près de 600 étudiants ont déjà participé au programme, et le nombre de stages réalisés annuellement continue d'augmenter. Il a atteint 147 en 2025, soit une augmentation de près de 40 %. En rendant ces expériences plus accessibles, l'initiative permet à davantage d'étudiants de découvrir les réalités du travail en milieu agricole et d'envisager une carrière au cœur de nos régions.

Citation

« On s'est engagés à soutenir le milieu agricole, à favoriser un environnement d'affaires compétitif, et ces stages sont une réponse concrète à un problème criant chez nos producteurs, pour qui l'accès à des services vétérinaires est difficile. La production animale est un pilier de l'économie agricole. C'est donc essentiel qu'elle puisse compter sur des services de qualité partout sur le territoire. J'encourage vivement les étudiants à découvrir toute l'étendue des possibilités qu'offre ce secteur de la médecine vétérinaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Les montants d'aide financière de base varient de 2 700 $ à 3 400 $ pour chaque stage réalisé. De plus, les étudiants qui choisissent une clinique vétérinaire qui fait face à des enjeux d'attractivité et de maintien des services vétérinaires bénéficieront d'une bonification correspondant à 20 % de l'aide financière de base.

Les personnes admissibles sont des étudiants inscrits à temps plein au programme de doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire de l'Université de Montréal (campus de Saint-Hyacinthe ou de Rimouski).

Pour être admissible, le stage doit respecter les conditions suivantes : Porter sur les champs de pratique vétérinaire du domaine bioalimentaire (prévention et contrôle des maladies, soins apportés aux animaux, laboratoire, recherche); Concerner exclusivement une ou plusieurs des espèces animales suivantes : bovins laitiers; bovins de boucherie; porcs; volailles; petits ruminants (ovins et caprins).

En 2023, la production animale québécoise représentait près de 60 % des recettes monétaires agricoles du marché, générant plus de 7 milliards de dollars. Elle soutient environ 29 000 emplois. Au-delà de son poids économique, elle joue un rôle essentiel dans le dynamisme des régions et dans l'atteinte de l'autonomie alimentaire du Québec.

Lien connexe

Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire

