11e Prix de la relève agricole - Les jeunes agriculteurs invités à mettre en valeur leur talent et leur engagement

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Jusqu'au 19 mai prochain, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, invite les propriétaires d'entreprise agricole de moins de 40 ans à s'inscrire en grand nombre au 11e Prix de la relève agricole.

Depuis plus de 10 ans, le Prix de la relève agricole souligne le talent, la réussite et l'audace des jeunes de la relève agricole québécoise, ainsi que leur engagement en développement durable et dans la communauté.

La personne lauréate ou le groupe lauréat du concours remportera une bourse de 7 500 $, tandis que la personne finaliste ou le groupe finaliste recevra une bourse de 3 500 $.

Citations

« On a besoin de nos jeunes entrepreneurs agricoles pour assurer l'avenir de notre secteur bioalimentaire. Le Prix de la relève agricole reconnaît leur vision, leur esprit d'innovation et leur détermination. Je les encourage à soumettre leur candidature et à faire rayonner leurs initiatives, leur engagement envers une agriculture durable ainsi que leur implication dans la communauté. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La relève agricole est dévouée et ambitieuse. Le Prix de la relève agricole met en valeur les initiatives des personnes qui construisent l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Nous vous encourageons vivement à déposer votre candidature si vous êtes admissibles. »

David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

Faits saillants

Les jeunes de la relève qui désirent participer au concours sont invités à soumettre un dossier de candidature à l'un des conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère. Les conseillers évalueront l'admissibilité des candidatures et accompagneront les participants dans leurs démarches.

Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira la personne lauréate ou le groupe lauréat et la personne finaliste ou le groupe finaliste. Le Prix de la relève agricole sera remis l'automne prochain.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature, visitez la page Prix de la relève agricole sur Québec.ca.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]