Gestion des sols contenant de l'amiante : plus de flexibilité, sans compromis pour la sécurité

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec présente de nouvelles orientations pour améliorer la gestion des sols contenant de l'amiante. Ces changements permettront de favoriser la réutilisation sécuritaire de ces sols plutôt que leur enfouissement, tout en maintenant la protection de la santé humaine et de l'environnement.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Jusqu'à maintenant, les sols à excaver contenant de l'amiante devaient être transportés vers un lieu d'enfouissement autorisé. Dans la grande majorité des cas, cette approche menait à l'enfouissement des sols, alors que la capacité de ces sites est limitée. Elle entraînait également d'importantes contraintes opérationnelles et financières de gestion, susceptibles de compromettre la réhabilitation de certains terrains au potentiel de développement intéressant.

Les nouvelles orientations reconnaissent qu'une réutilisation sécuritaire de ces sols sur le terrain d'origine est possible dans certaines circonstances. Les sols pourront aussi être utilisés sur un autre terrain contenant déjà de l'amiante lorsque les conditions le permettent. Cette approche réduit les coûts et les contraintes, tout en maintenant les mêmes exigences de sécurité.

Citations :

« Nous proposons aujourd'hui des solutions concrètes pour valoriser les sols contenant de l'amiante, réduire les coûts des projets et accélérer les travaux. Il s'agit d'une approche efficace qui permet d'utiliser nos ressources de façon responsable tout en demeurant ferme sur l'essentiel : protéger la santé des Québécoises et des Québécois et notre environnement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Cette nouvelle orientation représente une avancée importante et une excellente nouvelle pour nos municipalités et nos promoteurs. En permettant la réutilisation sécuritaire des sols contenant de l'amiante, nous réduisons les coûts liés au transport et à l'enfouissement, tout en maintenant des normes strictes pour protéger la santé et l'environnement. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Les nouvelles orientations pour la valorisation des sols contenant de l'amiante ont fait l'objet de consultations ciblées menées auprès d'une dizaine de représentants de l'industrie et de divers ministères et organismes.

Le Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, qui rassemble l'information et les orientations sur l'encadrement légal et réglementaire des terrains contaminés au Québec, sera mis à jour au cours de l'année 2026 pour intégrer les nouvelles dispositions.

Liens connexes :

Source : Mélina Jalbert

Directrice des communications

Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]|

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs