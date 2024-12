WHITEHORSE, YT, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Le secteur du bâtiment est le troisième émetteur de gaz à effet de serre (GES) en importance au pays. En augmentant le rythme et l'ampleur des rénovations, nous pouvons rendre les maisons et immeubles plus écoénergétiques, ce qui réduira les factures de services publics et les émissions.

Le député Brendan Hanley a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'un million de dollars à la société Earthrise Building Services dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts (PPQV).

Earthrise, qui fait partie des équipes de développement du marché financées par le PPQV, préparera une feuille de route pour la réalisation de rénovations écoénergétiques majeures au Yukon et pour le renforcement des capacités régionales. Ce modèle, inspiré de l'initiative néerlandaise Energiesprong, accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des maisons et des immeubles similaires dans un seul et même projet à grande échelle. Le projet peut ainsi profiter d'une demande massive de rénovations écoénergétiques et de l'incorporation d'éléments préfabriqués susceptibles de réduire encore plus la durée des travaux - ce qui permettra d'effectuer plus de rénovations, plus rapidement.

Citations

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les Canadiens. À l'heure où le coût de la vie et les changements climatiques sont des sources de préoccupation pour nos populations, les projets d'efficacité énergétique axés sur l'abordabilité comme celui annoncé aujourd'hui répondent aux attentes réelles des Canadiens en mettant en place les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qui leur conviennent. Des projets comme l'accélérateur de rénovation Earthrise facilitent la mise en œuvre de la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui propose un plan pour faire économiser les Canadiens, créer des emplois et saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur canadien du bâtiment est à l'origine d'une importante quantité de gaz à effet de serre. Ce financement permettra à Earthrise Building Services d'élaborer une feuille de route complète pour la réalisation de rénovations écoénergétiques majeures au Yukon. En regroupant des bâtiments semblables dans le cadre de projets d'envergure, nous pourrons accélérer le processus de rénovation, favoriser une transition plus efficace vers des pratiques énergétiques durables et combattre les changements climatiques. Il me tarde de voir les résultats de ce projet et son impact sur la construction résidentielle, la création d'emplois et la réduction des factures énergétiques des Yukonnais. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Quelques faits

Un réaménagement énergétique profond (ou rénovation énergétique majeure) est un remaniement complet de l'ensemble des systèmes d'un bâtiment donné qui peut réduire considérablement les factures d'énergie, améliorer le confort et contribuer à la décarbonation du bâtiment. Parmi les mesures possibles, mentionnons le remplacement du toit, l'amélioration de l'isolation dans les murs extérieurs ou le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation par un système plus efficace comme une thermopompe électrique.

Les maisons et immeubles, qui comptent pour environ 13 % des émissions du Canada , représentent la troisième source d'émissions de GES en importance au Canada .

, représentent la troisième source d'émissions de GES en importance au . En général, les rénovations énergétiques majeures permettent de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie, de diminuer les émissions de 80 %, d'abaisser le coût des services publics et, dans certains cas, d'améliorer la résilience et l'adaptation aux changements climatiques.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a consacré plus de 10 milliards de dollars à la décarbonation des maisons et immeubles et à des incitatifs aux rénovations écoénergétiques.

Disposant d'un budget de 35,5 millions de dollars sur cinq ans, le PPQV met à l'essai le modèle de rénovations écoénergétiques majeures groupées Energiesprong sur le marché canadien. Ce modèle augmente le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant les maisons et immeubles similaires d'un même quartier dans un grand projet. Cette façon de faire crée une forte demande de rénovations écoénergétiques majeures que l'on pourra ainsi reproduire dans de nombreuses habitations.

sur le marché canadien. Ce modèle augmente le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant les maisons et immeubles similaires d'un même quartier dans un grand projet. Cette façon de faire crée une forte demande de rénovations écoénergétiques majeures que l'on pourra ainsi reproduire dans de nombreuses habitations. La première phrase du PPQV soutient des équipes régionales de développement du marché qui planifient des rénovations énergétiques majeures d'ampleur modulable dans leurs collectivités. Cette phase du programme permettra aux acteurs de l'industrie locale d'être mieux outillés pour participer à des projets de rénovations plus complexes, aidera à trouver des solutions à des lacunes et obstacles régionaux et favorisera la transformation du marché. La deuxième phase soutiendra des projets qui feront la démonstration de cette approche à grande échelle.

Renseignements pertinents

