Pour mieux aider les femmes immigrantes victimes de violence - Québec investit 600 000 $ sur 2 ans pour offrir des services d'interprétariat en maison d'hébergement

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, salue l'annonce dans le budget 2025-2026 d'une aide financière de 600 000 $ sur 2 ans pour des services d'interprétariat destinés aux femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire. Ces services permettront de leur offrir un soutien adapté dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence.

Le Secrétariat à la condition féminine mène les travaux nécessaires afin d'octroyer les fonds pour assurer la poursuite de l'accès aux services d'interprétariat pour les femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire se trouvant en maisons d'aide et d'hébergement, dans le but de répondre aux besoins des femmes allophones victimes de violence conjugale et d'autres formes de violence.

Cette annonce permettra d'assurer la poursuite de ces services jusqu'à la fin de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Citations :

« Il est incontournable de soutenir les femmes immigrantes qui doivent quitter leur foyer pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Ce service permet de lever la barrière langagière. Ces femmes sont particulièrement vulnérables à l'isolement, c'est donc essentiel qu'elles aient accès à une réponse adaptée à leurs besoins. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Alliance MH2 se réjouit du financement accordé dans le budget 2025 pour le projet d'accès à l'interprétariat. Ce service est essentiel pour qu'on puisse comprendre, soutenir et protéger les femmes allophones victimes de violence conjugale hébergées en MH2. Il est aussi important pour assurer la sécurité, la compréhension des droits, l'accompagnement psychosocial et l'accès à la justice. Lutter contre les violences, c'est aussi briser les barrières linguistiques. »

Hayfa Ben Miloud, coordonnatrice du volet Intervention, Recherche et Formation, Alliance MH2

« La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes salue les efforts engagés dans le but de préserver le financement du service d'interprétariat pour les femmes allophones accueillies en maisons d'aide et d'hébergement. Ces femmes violentées pourront continuer de recevoir ce service essentiel qui leur permet d'être soutenues tout au long de leur parcours de reprise de pouvoir sur leur vie. Grâce à ce financement spécifique, les maisons d'aide et d'hébergement seront en mesure d'offrir ce service sans avoir à couper dans le financement d'autres services. »

Manon Monastesse, directrice générale, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

« Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale est rassuré par le financement obtenu pour le maintien du service d'interprétariat auprès des femmes allophones accueillies en maisons d'aide et d'hébergement. Ces dernières pourront continuer à soutenir ces femmes, parmi les plus vulnérabilisées, dans leur parcours de sortie d'une violence subie dont elles ne sont en rien responsables, et ce, sans mettre en péril d'autres services. »

Louise Lafortune, responsable des dossiers liés à l'intervention et à la problématique au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Faits saillants :

Le plus récent rapport du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale recommande de maintenir et de développer l'accès aux services d'interprètes formés en violence conjugale (recommandations 23 et 25).





Ce financement s'inscrit également en cohérence avec la recommandation 11 du rapport Rebâtir la confiance (2020), en maintenant l'accès à de tels services.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

